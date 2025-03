Karate in Vetta: Gli Allievi di Randazzo Brillano al Nazionale di Veroli!

Comunicati Stampa

Nei giorni 22 e 23 marzo 2025, il Nei giorni 22 e 23 marzo 2025, il Palazzetto dello Sport di Veroli, in provincia di Frosinone, ha accolto la Gara Nazionale di Karate, un evento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da tutta Italia. Organizzata dal Comune di Veroli in collaborazione con la Libertas Karate, la competizione ha esaltato il talento, la tecnica e la determinazione di giovani e meno giovani, in un’arte marziale che richiede non solo forza fisica, ma anche grande concentrazione mentale.

Tra i protagonisti di questo importante evento si sono distinti i giovanissimi allievi della palestra “Passion Fitness” di Randazzo. Guidati da un team di maestri d’eccezione — Vincenzo (Enzo) Bordonaro, Alfio Pintabona e Alessia Bordonaro — gli atleti hanno dato prova di grande professionalità e passione per il karate, portando a casa risultati entusiastici nelle categorie Kata, Kumite e Kata a squadre.

I risultati parlano chiaro: Christian Carciola ha conquistato il 2° posto nella categoria Kata, seguito da Pietro Proietto Batturi e Roberto Caffarella, entrambi sul podio con il 3° posto, nonostante le diverse categorie di età. Nella categoria Kumite, Giuseppe Magro è salito sul gradino più alto con un impressionante 1° posto, mentre Pietro Proietto Batturi e Andrea Ragaglia hanno rispettivamente ottenuto il 2° e 3° posto. Un’altra nota di merito è stata la squadra di Kata Senior, dove Antonino Bonanno ha raggiunto il 3° posto, mentre un quartetto composto da Christian Carciola, Pietro Proietto Batturi e Greta Amato ha ottenuto il 4° posto giovanissimi.

Questi risultati non solo confermano il valore e la preparazione degli atleti, ma riflettono anche l’eccellente lavoro dei loro insegnanti. La Passion Fitness si conferma così come un punto di riferimento nel panorama del karate italiano, dimostrando che il lavoro costante e la dedizione possono tradursi in successi tangibili.

L’entusiasmo dell’evento è stato palpabile, coinvolgendo atleti, tecnici e famiglie, creando un’atmosfera di aggregazione e crescita. La Gara Nazionale di Karate di Veroli non è stata solamente una competizione, ma un’importante occasione di scambio e condivisione per tutti gli appassionati di questa disciplina.

Concludendo, i successi dei giovanissimi atleti di Randazzo sono solo l’inizio di un percorso promettente, ma già significativo. La Passione, la determinazione e il lavoro di squadra sono i valori che continuano a guidare il team del Karate di Randazzo, contribuendo a scrivere una nuova storia di successi nel karate a livello nazionale.

Alfio Papa

Luogo: Via Provinciale Verolana I, 59, VEROLI, FROSINONE, LAZIO