Katia Pesti e Alessandra celletti per il primo giorno del Piano Day Catania 2025

La quarta edizione del Piano Day Catania si svolgerà il 29 marzo e il 3 aprile da Zo Centro Culture contemporanee. Il Piano Day, ideato nel 2015 dal musicista tedesco Nils Frahm, è un evento internazionale che si svolge l’88° giorno dell’anno (quest’anno il 29 marzo), in riferimento agli 88 tasti del pianoforte. Il suo obiettivo era quello di creare una piattaforma per progetti legati al pianoforte con il fine di promuoverlo e celebrarlo nei modi più diversi e originali.

Sabato 29 marzo, alle ore 21, si inizia con “Kryptikos”, installazione per pianoforte cangiante di Katia Pesti, pianista, compositrice e ricercatrice messinese che fonde la tradizione pianistica classica con l’esplorazione interculturale. “Kryptikos” è un viaggio sensoriale che sfuma il confine tra suono e visione, un paesaggio sonoro che emerge e si dissolve in tempo reale. Diplomata al conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria e con un solido background nella musica da camera, Pesti ha intrapreso un percorso di ricerca che l’ha condotta alla scoperta di sonorità extraeuropee, tra cui il Gamelan balinese. Ha ideato il “pianoforte cangiante”, strumento effimero e mutevole, concepito come riflesso dell’istante, che appare e svanisce come un’immagine fugace, rivelando l’essenza fragile del momento. Questa tecnica trasforma il pianoforte preparato in un universo sonoro in continua evoluzione, talvolta arricchito dalle percussioni suonate in simultanea. Finalista al concorso “Liszt” nel 2012, Pesti ha suonato per vari festival internazionali e collaborato con artisti di diverse tradizioni musicali. Le sue composizioni sono state incise per varie etichette discografiche, confermando la sua presenza nella scena musicale contemporanea internazionale.

Dopo Pesti, con il concerto “Esoterik Satie” la pianista e compositrice romana Alessandra Celletti celebrerà il centenario della morte di Erik Satie con un concerto in cui affiancherà le pagine più celebri del compositore francese a proprie composizioni originali. Con un approccio personale e raffinato, Celletti rivisita l’universo musicale di Satie, arricchendo il programma con nuove creazioni pianistiche che ne esplorano la dimensione emotiva e onirica.

Con la sua visione anticonvenzionale, Satie ha segnato profondamente la storia della musica rivoluzionando il panorama musicale e diventando “profeta” di correnti musicali moderne dal minimalismo all’ambient a numerose avanguardie. Considerata una delle maggiori interpreti internazionali del musicista francese, Alessandra Celletti ha da sempre una profonda connessione con la musica di Satie. Il suo album “Esoterik Satie” del 2000 ha ottenuto grande successo di critica e pubblico, arrivando tra i 10 album di musica classica più venduti in Francia. Inoltre, la sua versione della prima “Gnossienne” è stata scelta dal regista Guy Ritchie come colonna sonora del film “Revolver”. Nel 2025, per celebrare questa importante ricorrenza, Alessandra Celletti desidera ritrovare nel “solo piano” l’essenzialità che rappresenta le fondamenta della poetica di Satie: un’esplorazione intima e personale delle opere più iconiche del musicista. In programma anche un inedito omaggio al compositore francese che possa creare un legame profondo con la sua personale visione musicale. Celletti: «Erik Satie non è solo un compositore per me. È un compagno di viaggio, una guida, una fonte inesauribile di ispirazione. Mi insegna a vedere il mondo con occhi nuovi, a cercare la bellezza nell’inaspettato, a non avere paura di essere diversa. Ciò che mi ha colpito subito di Satie è la sua leggerezza profonda o, per dirla alla rovescia, la sua profondità leggera».

Il secondo appuntamento del Piano Day Catania 2025 sarà giovedì 3 aprile. In programma il piano solo del pianista, compositore e direttore d’orchestra napoletano (e catanese d’adozione) Damiano Davide. Seguirà “Living Circle” di Shida Shahabi, pianista e compositrice iraniana, svedese d’adozione, che fonde melodie intime con atmosfere sperimentali, ambient e krautrock.

Biglietti: € 15 al botteghino, prevendita online € 11,50 su https://dice.fm/partner/dice/event/ry7wwq-piano-day-z-katia-pesti-alessandra-celletti-29th-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets. Info: 095.8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13).

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

