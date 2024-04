“l ruoli delle donne e le loro professioni nella società”

Catania

Conferenza culturale nei saloni della parrocchia della chiesa di San Francesco di Paola

L’associazione Convegni di cultura della beata Maria Cristina di Savoia, ha tenuto a Catania, nel saloni della parrocchia della chiesa di San Francesco di Paola, una conferenza culturale sul tema, “Il ruolo della donna e le loro professioni nella società”. I lavori sono stati aperti, dal presidente dell’associazione, Milena Calabro’, con l’introduzione del saluti istituzionali e delle relatrici presenti. Che hanno dibattuto sui vari temi riguardanti le professioni che ciascuna di loro svolge. Con dei riferimenti, in modo particolare, all’essere donna nella nostra societa’, figlia e madre. Successivamente, si è passati, nel dettaglio alla cura dei vari interventi. La dottoressa, Angela Strazzanti, chirurgo oncoplastico della mammella, che ha trattato la prevenzione tumorale al seno. L’avvocato canonista, Armida Musto, che ha spiegato lo svolgimento della propria professione nei rapporti di coppia e della famiglia, coadiuvata dall’intervento di Padre Placido Chisari. Molto appassionante, l’intervento del capitano pilota Carolina Riciputi, che ha reso la sua testimonianza su uno scenario affascinante, ma complesso, che e’ quello del mondo delle donne militari, ancora con predominanza maschile. Testimonianza anche del vice prefetto di Catania, Rosaria Giuffre’, che ha parlato della sua carica di funzionario dello stato, da poter far coincidere con la gli impegni quotidiani e la famiglia. La dottoressa Maria Letizia Musumeci, dermatologa del policlinico Gaspare Rodolico, di Catania, che ha evidenziato, quanto sia complicato, a volte, distinguere una qualsiasi malattia pregressa, o che non si conosce la sua esistenza, e l’aspetto dermatologico della pelle, importantissimo per individuare tali patologie. Alle relatrici, che hanno davvero stimolato con i loro argomenti l’interesse dei presenti, la presidente, Milena Calabro’, ha consegnato loro il premio Rosa d’Argento 2024, intitolato alla Beata Maria Cristina di Savoia e quest’anno dedicato alle donne professioniste nei loro ambiti lavorativi. Molto apprezzata, l’esibizione canora della docente scolastica, Valeria Fisichella e del figlio, Pietro Agnello, giovane talento siciliano, di recente ospite alla trasmissione televisiva, di Canale 5, Io Canto Generation.

