L’11 agosto a Milo torna il concerto tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla: sul palco Leo Gassman e Giovanni Caccamo

Comunicati Stampa

Una serata all’insegna delle emozioni ha chiuso ieri sera a Riposto una tre giorni intensa di eventi d’arte, musica e spettacoli dedicati a Franco Battiato. ‘Stranizza d’Amuri’, il titolo della rassegna con cui la città di Riposto, con il sostegno dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha voluto celebrare uno dei suoi figli più amati, si è conclusa con il concerto in piazza San Pietro di Dolcenera e dell’Orchestra ‘F.Cilea’ di Reggio Calabria, diretta dal maestro Dario Siclari. Nonostante le bizze dell’Etna abbiano ritardato l’arrivo dell’artista pugliese, il folto pubblico accorso per assistere alla sua esibizione ha atteso composto l’inizio della serata, promossa da Riolo Spettacolo e condotta da Maurizio Caruso. Ad aprirlo i musicisti reggini che hanno eseguito numerosi brani del repertorio di Battiato. Le note degli archi e del pianoforte hanno accompagnato la solista Cristina Larizza, che ha interpretato alcuni dei brani più amati, tra cui La stagione dell’amore, I treni di Tozeur, Prospettiva Nevski e L’animale. La voce calda, vibrante e blues di Dolcenera ha chiuso la serata tra gli scroscianti applausi del pubblico. L’artista ha cantato, accompagnandosi al piano, alcuni dei brani più amati del proprio repertorio, ‘Mai più noi due’, ‘Ci vediamo a casa’, ‘Com’è straordinaria la vita’, e alcune canzoni, tra cui ‘La cura’ e ‘Cuccurucucù’, in omaggio al maestro Battiato. “Siamo felici che l’intera rassegna abbia ottenuto un così ampio gradimento da parte del pubblico – afferma il sindaco di Riposto Davide Vasta – È l’inizio di un percorso che proseguirà anche nei prossimi anni, con la volontà di lasciare a Riposto tracce di memoria della vita del maestro Franco Battiato, che è nato, è cresciuto e si è formato tra le strade ed i vicoli della nostra città. Molti concittadini – prosegue – conservano ancora quella memoria e noi non vogliamo che si disperda ma anzi che venga trasmessa anche alle future generazioni, perché Battiato non è stato solo un grande artista ma è stato soprattutto una persona dalle straordinarie doti umane. Voglio ringraziare – conclude il primo cittadino – l’assessore D’Urso e il nostro direttore artistico Carmen Bellalba, coadiuvata da Carmen Cardillo, per lo straordinario lavoro compiuto”.

Bilancio più che positivo anche per l’assessore al Turismo Carmelo D’Urso. “Voglio ringraziare per la grande professionalità dimostrata l’artista Dolcenera – dichiara – perché nonostante le numerose ore di attesa in aeroporto, causate dalla caduta di sabbia vulcanica, ha dimostrato grande professionalità, salendo sul palco e mostrando un’invidiabile energia. Ma devo soprattutto ringraziare, per il sostegno dato all’intera rassegna, l’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e l’Assemblea Regionale Siciliana. Senza il loro supporto – prosegue – non avremmo potuto realizzare tutto questo. È stata una seconda edizione ricca di eventi e di appuntamenti culturali che sono stati molto apprezzati dal pubblico. Ci lasciamo – conclude – con la volontà di iniziare subito a lavorare alla prossima edizione che, spero, possa essere ancora più ricca e importante”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA