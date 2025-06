La bandiera della Palestina esposta al Municipio di Riposto

Solidarietà

Vasta: “Un segno di solidarietà e coscienza civile”

Ieri mattina, dando seguito alla delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Riposto, il sindaco Davide Vasta ha esposto la bandiera della Palestina sulla facciata del Palazzo Municipale. Un gesto simbolico ma dal forte valore umano e istituzionale, con cui la città di Riposto vuole manifestare vicinanza alla popolazione civile palestinese, vittima di una crisi umanitaria che scuote le coscienze del mondo. Il provvedimento, condiviso trasversalmente da tutte le forze politiche presenti in aula, nasce dalla volontà di dare un segnale di solidarietà concreta, nel rispetto dei valori di pace, giustizia e tutela dei diritti fondamentali dei popoli.

“Un atto semplice ma carico di significato – dichiara il primo cittadino – perché crediamo che anche i Comuni, nel loro piccolo, abbiano il dovere morale di prendere posizione davanti a tragedie che coinvolgono civili inermi. Esponendo la bandiera della Palestina, Riposto si unisce idealmente a tutte le voci che nel mondo chiedono il cessate il fuoco, il rispetto dei diritti umani e il ritorno alla diplomazia. Siamo convinti che la pace si costruisca anche con i gesti e che la nostra comunità sappia essere partecipe, consapevole e solidale”. La bandiera della Palestina resterà esposta come segno tangibile di vicinanza a chi oggi vive il dramma della guerra e come richiamo alla responsabilità collettiva di non voltarsi dall’altra parte, soprattutto davanti alla sofferenza dei più vulnerabili.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA