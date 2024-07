“La Cenerentola” sarà diretta dal noto regista Renato Bonajuto: appuntamento al Teatro Di Stefano di Trapani il 3 e il 5 agosto

Comunicati Stampa

Trapani – Prosegue la 76ᵃ stagione proposta dall’Ente Luglio Musicale Trapanese “Favole, fiabe e altri racconti …” con il fittissimo programma del mese di agosto: sabato 3 e lunedì 5 agosto, dalle ore 21:00, il Teatro “Giuseppe Di Stefano” ospiterà un altro splendido capolavoro operistico dell’Ottocento italiano: La Cenerentola di Gioachino Rossini. Dramma giocoso in 2 atti, tratto dal libretto di Jacopo Ferretti, il cast vocale, composto da Juan de Dios Mateos, nei panni di Don Ramiro, Pierpaolo Martella, che interpreterà il personaggio Dandini, Chiara Tirotta, nei panni di Angelina, Paolo Ingrasciotta, nei panni di Don Magnifico, Grazia Sinagra, nei panni di Clorinda, Silvia Regazzo, nei panni di Tisbe e Mariano Orozco, nei panni di Alidoro, sarà accompagnato dall’Orchestra e dal Coro dell’Ente Luglio Musicale Trapanese diretta dal Maestro Mirco Reina. Maestro del coro invece Fabio Modica. Alla regia troviamo Renato Bonajuto, il noto regista italiano che nel corso della 75ᵃ edizione dell’Ente Luglio Musicale ha curato la regia de “La Bohème” di Giacomo Puccini e, dello stesso autore, l’anno precedente, “ La Tosca”. Scene e costumi saranno invece curati da Roberto Tusa.

A impreziosire la produzione, sul palcoscenico accanto al cast, troveremo i danzatori Francesco Bax, Giuseppe Marino, Giuliana Martinez e Arabella Scalisi che eseguiranno le figure ideate dalla coreografa Silvia Giuffrè.

«Con “La Cenerentola” – dichiara l’assessore all’Arte e Cultura della città di Trapani Rosalia d’Alì – si conclude la prima parte importante del cartellone estivo di questa 76 stagione, quella dedicata alle grandi opere. Sono veramente soddisfatta dell’enorme lavoro che ogni anno viene svolto dalla direzione artistica e da tutto il personale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, il centro culturale di riferimento per i cittadini e, ormai da anni, anche per i turisti. La programmazione estiva continua con tante altre attività anche presso il chiostro di San Domenico offrendo occasioni di intrattenimento piacevoli e varie nei generi. Questa amministrazione comunale continuerà strenuamente a valorizzare il Luglio Musicale e le tante realtà artistiche ad esso collegate nella piena consapevolezza che l’arte, la musica e la cultura in genere sono i capisaldi della crescita della società».

I biglietti sono disponibili al botteghino e on line: Settore Platinum: intero 45,00 €, ridotto (under 24 e over 65) 35,00 €; Settore Gold: intero 35,00 € ridotto (under 24, over 65) 25,00 €; Settore Silver intero 25,00 €, ridotto (under 35 e over 65) 15,00 €.

Si ricorda inoltre che la biglietteria sarà aperta il lunedì e al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Oltre ai biglietti sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento “Risonanze del Chiostro disponibile fino al 3 agosto comprensivo dei sei spettacoli che si terranno tra agosto e settembre all’interno del Chiostro di San Domenico (settore unico 60,00 €). Per chi lo desiderasse, sarà disponibile fino al 2 novembre il “Concerti senza confini”, l’abbonamento che comprende due spettacoli che si terranno al “Tonino Pardo” tra novembre e dicembre (settore unico 20,00 €).

Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto. Si ricorda che l’Ente Luglio Musicale aderisce a “18App” (per informazioni consultare il sito www.18app.italia.it) e “Carta del docente” (www.cartadeldocente.istruzione.it). Per tutti gli under 35 è invece possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti i biglietti sottoscrivendo la “Carta fedeltà under35” con una spesa di 10,00 €

Per l’intero programma e maggiori informazioni potete consultare il sito www.lugliomusicale.it e la pagina Luglio Musicale Trapanese presente su Facebook.