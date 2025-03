La comicità de I Badaboom fa breccia sul pubblico del Teatro Apparte. Al via la tournée di “Trova le differenze!”

Comunicati Stampa

Risate e successo di pubblico per il cabaret proposto dal duo comico siciliano, “I Badaboom”, che ieri sera ha debuttato al Teatro Apparte di Palermo con il nuovo spettacolo “Trova le differenze”.

Con la regia di Roberto Ciufoli, la comicità de I Badaboom ha fatto breccia soprattutto perché usa un linguaggio giovane e moderno, capace di strappare risate ma anche di far riflettere.

“È uno spettacolo che racconta ironicamente i contrasti che caratterizzano la vita di coppia e in famiglia, o, semplicemente, quelli tra mancini e destrorsi – anticipano sorridendo Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano- ma al contempo celebra la bellezza delle imperfezioni, dimostrando che sono proprio le divergenze a rendere ogni relazione, ogni famiglia e ogni storia unica e straordinaria”.

Nello show indispensabile compagna de I Badaboom è la musica.

“Veniamo da un percorso artistico- dicono- che ci ha permesso di studiare anche canto. In generale, ci piace sperimentare, scrivere testi divertenti su note ad hoc, in modo da dare ancora più senso agli sketch e incentivare nuove risate”.

“Si tratta di un lavoro corale- concludono- che abbiamo scritto insieme a Simone Riccobono e Giovanni Arnone. Preziosa la regia di Ciufoli, che ha dato un contributo notevole per la riuscita dello spettacolo. Indispensabile anche l’aiuto regista, nella persona di Massimo Tuccitto”.

Quella di ieri sera, venerdì 14 marzo 2025,è stata la prima di “Trova la differenze!”. Lo spettacolo- prodotto dalla Asc Production di Rosario Sabatino- andrà ora in tour nei piccoli e grandi teatri della Sicilia.

La prossima tappa è in programma il prossimo 18 maggio alle ore 18 al Teatro Comunale Re Grillo di Lica

ta. *Noti per aver preso parte al programma televisivo Sicilia Cabaret e seguitissimi sui social, Giuliana Di Stefano e Alessandro Aiello sono una coppia nella vita e in scena. Diplomati all’Accademia d’Arte del Dramma Antico della fondazione I.N.D.A., dal 2017 si dedicano al cabaret in teatro, in tv e online.