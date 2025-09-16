La Commare, all’Agricantus di Palermo l’omaggio a Mia Martini e Loredana Berté tra teatro e canzone

Comunicati Stampa

Al Teatro Agricantus di Palermo torna in scena la musica. Il teatro diretto da Vito Meccio giovedì 18 settembre alle ore 21 propone lo spettacolo di La Commare, nome d’arte di Giorgia La Commare, cantautrice e bassista di Erice emersa giovanissima nell’ambito del programma di Rai Uno “Ti Lascio Una Canzone”, condotto da Antonella Clerici. Oggi, poco più che ventenne e dopo le esperienze a “The Voice Of Italy” e “Don’t Forget the Lyrics”, l’artista porta avanti il suo progetto musicale da cantautrice, e dall’estate del 2021 porta in scena nei teatri di tutta Italia il suo spettacolo “Sorelle… Mia & Loredana” un grande omaggio alle due sorelle e grandi voci della musica italiana, di cui firma la regia Mario Incudine.

Lo spettacolo di teatro-canzone è incentrato sul rapporto personale e musicale delle due grandi artiste, due stelle che ogni tanto fanno a gara a chi splende di più: Mia Martini, la sorella composta e attenta da una parte, Loredana Berté, la più trasgressiva e provocatrice, dall’altra. Due donne diverse ma complementari, tanto da sembrare due facce della stessa medaglia: complici e qualche volta rivali, destinate ad essere legate dallo stesso sorriso.

“Sorelle… Mia & Loredana” è uno spettacolo che sfiora con delicatezza le corde dell’anima delle due protagoniste raccontandone la sofferenza, l’amore e alcuni lati inediti. La Commare, che in scena vestirà i panni delle due artiste, con questo spettacolo offre al pubblico una full immersion nella vita delle due cantanti partendo dagli Anni 70 e arrivando al tragico 12 maggio 1995. Ogni canzone, che La Commare eseguirà accompagnata da una live band, completerà passo dopo passo i tasselli di un puzzle abilmente ingegnato dalla regia di Mario Incudine. “Sorelle… Mia & Loredana” è uno spettacolo che commuove ed emoziona anche grazie all’esecuzione tutte quelle canzoni che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana e nella vita di molti.

Giorgia La Commare nello spettacolo “Sorelle… Mia & Loredana”

Informazioni Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636 Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/45382

Biglietti: € 15; ingresso in coppia € 20 (€ 10 a persona).

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 18/09/2025

Data Fine: 18/09/2025

Ora: 21:00

Artista: La Commare

Prezzo: 15.00

Info:

