“La comunità di Montemaggiore Belsito a Roma per commemorare Papa Francesco”

E' stato un momento di grande commozione e riflessione

La comunità parrocchiale del SS Crocifisso di Montemaggiore Belsito, in provincia di Palermo, ha dimostrato la sua profonda fede e la sua connessione con il Santo Padre partecipando ai funerali celebrati Sabato 26 Aprile 2025. La comunità ha voluto rendere omaggio alla figura di Papa Francesco, che ha rappresentato per loro il futuro, l’amore e la speranza per i giovani.

La partecipazione della comunità di Montemaggiore Belsito, ai funerali è stata un momento di grande commozione e riflessione. I fedeli hanno voluto essere presenti per esprimere la loro vicinanza e il loro affetto per Papa Francesco, che ha lasciato un’impronta indelebile nella loro vita.

La sensibilità e la devozione della comunità di Montemaggiore, sono state palpabili durante tutta la cerimonia. La loro presenza a Roma è stata un segno tangibile dell’unità e della solidarietà che caratterizza la Chiesa cattolica.

La comunità di Montemaggiore ha accolto con grande emozione, gratitudine, il messaggio di amore e di speranza che Papa Francesco ha lasciato. La sua figura rappresenta per loro un punto di riferimento importante, un simbolo di fede e di dedizione, per tutta l’ umanita’.

In questo momento di riflessione e commozione, per il mondo intero. La comunità di Montemaggiore Belsito, si stringe attorno all’amato Papa Francesco, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per la Chiesa e per l’ umanita durante la sua permanenza. La loro partecipazione ai funerali, è stata un segno della loro fede e della loro devozione.

La comunità di Montemaggiore continua a pregare e a lavorare per diffondere il messaggio di amore e di speranza che Papa Francesco ha lasciato, raccomandando di pregare sempre per lui, e per i poveri e i bisognosi. La loro testimonianza di fede e di dedizione è un esempio per tutti, e la loro partecipazione ai funerali è stata un momento importante di riflessione e di profonda crescita spirituale.