La Cunnutta del Venerdì Santo a Montemaggiore Belsito: una tradizione emozionante e suggestiva

Pasqua

Una tradizione emozionante e suggestiva

Ogni anno, il Venerdì Santo, la comunità di Montemaggiore Belsito si riunisce per celebrare la Cunnutta, una processione tradizionale che rievoca la Passione di Cristo. Quest’anno, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e pellegrini, tutti uniti nella preghiera e nella riflessione.

La processione ha avuto inizio nella chiesa matrice di Montemaggiore Belsito, dove è stata celebrata la messa in suffragio dei defunti. La chiesa era gremita di fedeli che attendevano con ansia l’inizio della processione. Successivamente, la statua del Cristo morto è stata portata in processione per le strade del paese, accompagnata dai fedeli che recitavano preghiere e cantavano inni sacri.

Padre Tato, noto per le sue parole toccanti e ispirate, ha guidato la processione con la sua consueta passione e devozione. Le sue parole hanno commosso i presenti, invitandoli a riflettere sulla sofferenza e sulla morte di Gesù Cristo. “La Passione di Cristo è un evento che cambia la storia dell’umanità”, ha detto Padre Tato. “È un invito a riflettere sulla nostra fede e sulla nostra vita”.

La Cunnutta del Venerdì Santo a Montemaggiore Belsito è un evento emozionante e suggestivo, che richiama ogni anno numerosi fedeli e pellegrini. La processione è un momento di forte spiritualità e di riflessione, che invita i partecipanti a meditare sulla Passione di Cristo e sulla sua resurrezione.

Le strade del paese erano illuminate dalle luci delle candele e dalle torce, creando un’atmosfera suggestiva e emozionante. I fedeli seguivano la processione con devozione e rispetto, recitando preghiere e cantando inni sacri.

La Cunnutta del Venerdì Santo a Montemaggiore Belsito è un evento che non può essere dimenticato, un momento di incontro con la fede e con la comunità. È un’occasione per riflettere sulla nostra fede e sulla nostra vita, e per rinnovare il nostro impegno a seguire i valori del Vangelo.

In conclusione, la Cunnutta del Venerdì Santo a Montemaggiore Belsito è un evento che continua a emozionare e a ispirare i fedeli ogni anno. È un momento di forte spiritualità e di riflessione, che invita i partecipanti a meditare sulla Passione di Cristo e sulla sua resurrezione.

Mesi Giuseppe