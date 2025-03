La danza contemporanea di “Finger food” approda nel Messinese

Spettacoli

Domenica 30 marzo a Santa Teresa Riva

Santa Teresa di Riva (Messina), 25 marzo 2025 – Arriva per la prima volta in provincia di Messina “Finger food” l’ultima creazione dei coreografi Marco Laudani e Claudio Scalia in scena domenica 30 marzo, ore 18.30, al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva nel cartellone diretto da Cettina Sciacca che, ai linguaggi della prosa e del musical, accosta con grande attenzione anche le novità di spessore nel campo della danza contemporanea.

“Finger Food” è un’acuta riflessione con risvolti sociologici e antropologici sul rito del “mangiare insieme” nel terzo millennio. Da un lato il cibo da prendere con le dita (finger, appunto), consumato a minime porzioni, in piedi, vagando in maniera distratta tra le persone; dall’altro il tradizionale “Convivium”, l’arte del banchetto della cultura occidentale che, come scriveva Plutarco, non è solo un momento per mangiare e bere “semplicemente” ma, sottolinea lo storico greco, per mangiare e bere “insieme” (cum vivium, vita in comune). Quindi un’occasione per ascoltarsi, dialogare, confrontarsi, conoscersi.

Dopo il felice debutto a Padova, al Festival Prospettiva Danza dello scorso novembre, “Finger food” ora in tournèe continua a conquistare il pubblico con i suoi cinque danzatori: Rebecca Bendinelli, Ismaele Buonvenga, Rachele Pascale, Nunzio Saporito, Paola Tosto. Lo spettacolo ha anche vinto il bando “Per chi crea” promosso dalla Siae e dal Ministero della Cultura (MIC), “Finger Food” è un progetto di ocram dance movement di Laudani e Scalia condiviso con Scenario Pubblico prestigiosa realtà nel campo della danza contemporanea internazionale (riconosciuto dal MIC come Centro di Rilevante Interesse Nazionale) diretta a Catania dal coreografo Roberto Zappalà.

“Il tavolo del finger food – spiegano i due coreografi – è come un’isola sperduta e di passaggio, non è più quel porto sicuro in cui approdare per tutta la durata del pasto. I commensali, a loro volta, diventano navi che vi navigano intorno quasi senza meta, con un ritmo veloce e distratto, poiché fermarsi, e restare, è un atto di responsabilità e di grande coraggio”. Altro è il “convivium”, dove la tavola viene elevata a luogo dell’anima. “Sedersi anziché orbitargli intorno – concludono Laudani e Scalia – rimane forse il solo modo di ritrovarsi veramente, di capire e conoscere l’altro anziché averne paura”.

La regia dello spettacolo è di Laudani e Scalia con la collaborazione di Sergio Campisi; scenografia di Laura Laudani e Luigi Pattavina; light designer Sammy Torrisi.

Biglietti: 15 euro; promozione per le allieve e gli allievi delle scuole di danza 10 euro. Prenotazioni e abbonamenti cell. 339 2727905, email cettinasciacca@alice.it

FOTO di Serena Nicoletti

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA