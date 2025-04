“La donna l’arte dell’Amore”: a giugno torna l’estemporanea di pittura delle Acli Catania

Mostre

Si intitola “La Donna: l’arte dell’Amore” ed è la prima ex tempore di pittura organizzata dalle Acli di Catania e dal Coordinamento Donne Acli Catania giunta alla sua quarta edizione, con la direzione artistica della prof.ssa dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, Liliana Nigro.

L’Estemporanea, che si svolgerà domenica 8 giugno presso l’Oratorio San Filippo Neri di Catania dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nasce dalla volontà dell’Associazione di celebrare la donna in ogni sua forma, contro ogni violenza fisica e psicologica, contro ogni discriminazione ed ogni forma di sopruso del genere femminile. Un’attenzione che occorre porre nei confronti della donna e della difesa dei suoi diritti non solo il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma ogni giorno dell’anno.

L’Estemporanea vedrà la partecipazione di artisti, di qualsiasi età e competenza, invitati a rappresentare in modalità ex tempore “La Donna: l’arte dell’Amore”, ovvero la raffigurazione del concetto dell’Amore universale verso la Donna. Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera artistica, tecnica mista e/o performance (olio, tempera, acquerello, matita, acrilico o altri materiali su tela, carta, foto o qualsiasi altro supporto) che faccia riferimento al tema indicato, da realizzarsi all’interno dell’Oratorio San Filippo neri.

I vincitori avranno diritto a dei premi che saranno distribuiti nel seguente modo: 300 euro al primo classificato; 200 euro al secondo classificato; 100 euro al terzo classificato. Oltre ai suddetti premi, Acli Catania metterà in palio ulteriori due premi: Premio della critica assegnato da una commissione Acli Catania del valore di € 100,00; Premio Coordinamento Donne Acli Catania del valore di € 100,00.

A conclusione della giornata avverrà la premiazione, grazie alla presenza di una giuria di alto livello, che verrà comunicata a breve, composta da personalità di rilievo della città sia in ambito istituzionale, sia in ambito artistico e sociale.

È necessario inviare l’iscrizione entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 5 giugno 2025.

È possibile visionare il regolamento e scaricare la scheda di adesione visitando il sito www.aclicatania.it. Per informazioni: donnalartedellamore@gmail.com