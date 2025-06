“La Donna: l’Arte dell’Amore”: con le Acli Catania l’amore si fa Arte tra emozioni e impegno sociale

Evento

L’Oratorio San Filippo Neri di Catania come una galleria d’arte a cielo aperto ha visto ieri, domenica 8 giugno, circa quaranta artisti partecipare all’ex tempore di pittura organizzata dalle Acli Catania e dal Coordinamento Donne Acli Catania dal titolo “La Donna: l’arte dell’Amore”.

I vincitori della quarta edizione sono: primo posto per Antonio Signorello (300 euro); secondo posto per Annalisa Sapone (200 euro); terzo posto per Beniamino Figura (100 euro); Emanuela Urso riceve il premio Coordinamento Donne Acli Catania (100 euro) e Francesco Lisi il premio Acli (100 euro).

Durante la kermesse artistica, che per la quarta volta ha visto la direzione artistica della prof.ssa dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, Liliana Nigro, la giuria presieduta dal gallerista e imprenditore Fanaeyan Shohrokh, è stata così composta: Sara Pettinato, senologa medico chirurgo; Tiziana La Piana, artista; Faisal, cantante e musicista; Sonja Streck, artista; Umberto Gagliano, artista; Antonella Insabella, giornalista; Daniele Lo Porto, giornalista consigliere ODG Sicilia; Elisabetta Censabella, designer e stilista; Pietro Alessandro Trovato, artista e maestro d’ arte; Elijah James Kunle, fashion observant e blogger; Rosina Ardizzone, imprenditrice.

A dare un tocco di colore gli abiti che i membri della giuria hanno indossato, realizzati dalla stilista catanese Elisabetta Censabella.

L’Estemporanea, ricordiamo, nasce dal desiderio dell’Associazione di celebrare la donna in tutte le sue espressioni, opponendosi con forza a ogni forma di violenza fisica e psicologica, discriminazione e sopruso di genere.

Il tema del contest artistico “La Donna: l’arte dell’Amore” ha permesso a tutti i partecipanti, di ogni età e non necessariamente con una formazione artistica, di esprimere il concetto di Amore universale verso la figura femminile.

“Un grande privilegio – afferma il presidente provinciale Acli Catania Ignazio Maugeri – essere qui alla quarta edizione di un contest che abbiamo ideato e voluto fortemente. Una giuria di altissimo livello che ringrazio di cuore per aver partecipato e soprattutto una grande emozione nel vedere ragazzi, ragazze, giovani e meno giovani, cimentarsi con i pennelli per rappresentare l’Amore universale verso le donne. I quadri andranno ad abbellire la nostra galleria presso la nostra sede provinciale per ricordarci tutti i giorni il rispetto e l’amore da donare alle donne”.

“Un’estemporanea meravigliosa” – afferma la prof.ssa Liliana Nigro. “Grazie alle Acli, alla giuria di qualità e a tutti gli artisti per aver partecipato con entusiasmo. Gli artisti quest’anno erano davvero tanti ed è stato molto difficile decretare i vincitori. Con grande gioia ed emozione posso anticipare che non finisce qui, perché l’estemporanea sarà itinerante e sarà esposta alla Beniamin Art Gallery, galleria d’arte e fulcro artistico della nostra città”.

La prof.ssa Nigro, con emozione, durante la premiazione ha ricordato l’artista prematuramente scomparso Massimiliano Frumenti, che proprio qualche anno fa aveva partecipato all’ex tempore in qualità di giurato.

“Oggi giorno c’è bisogno di spargere bellezza e amore e quest’oggi lo abbiamo fatto” – afferma Laura Costa, responsabile del Coordinamento Donne Acli Catania. “L’arte è uno strumento importante per esternare i propri sentimenti e le proprie emozioni, dando spazio alla creatività e alla libertà d’espressione, mettendo in risalto temi importanti come quello del rispetto delle donne”

Per Dario Bussolari, organizzatore del contest, “questo evento è per tutti noi un modo per raccontare quello che di bello c’è ancora. Troppo spesso sentiamo ai telegiornali notizie agghiaccianti ed è bello sapere che esiste ancora una forma di bellezza, di rispetto e di amore verso le donne. Siamo felici di poter raccontare questo”.

L’appuntamento è con la quinta edizione di “La Donna: l’arte dell’amore” nel 2026.