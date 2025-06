“La donna l’arte dell’Amore”: l’estemporanea di pittura delle Acli Catania apre le porte alla creatività

Comunicati Stampa

CATANIA – Sarà un weekend all’insegna dell’arte per le Acli Catania che domenica 8 giugno, presso l’Oratorio San Filippo Neri di Catania dalle ore 9.00 alle ore 16.00, organizzeranno “La Donna: l’arte dell’Amore”, ovvero la prima ex tempore di pittura. Il contest, organizzato insieme al Coordinamento Donne Acli Catania, è giunto alla quarta edizione e vede la direzione artistica della prof.ssa dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, Liliana Nigro.

L’Estemporanea nasce dal desiderio dell’Associazione di celebrare la donna in tutte le sue espressioni, opponendosi con forza a ogni forma di violenza fisica e psicologica, discriminazione e sopruso di genere

L’Estemporanea accoglierà la partecipazione di artisti di ogni età e livello di esperienza, invitati a interpretare, in modalità ex tempore, il tema “La Donna: l’arte dell’Amore”.

Un’occasione per esprimere, attraverso l’arte, il concetto di Amore universale verso la figura femminile. Il concorso prevede la realizzazione di un’opera artistica, con tecnica mista e/o performance, utilizzando materiali quali olio, tempera, acquerello, matita, acrilico, fotografia o altri supporti a scelta (carta, tela, ecc.). Le opere dovranno essere create dal vivo all’interno dell’Oratorio San Filippo Neri, durante lo svolgimento dell’evento.

Per la quarta edizione una giuria di alto livello, presieduta dal gallerista e imprenditore Fanaeyan Shohrokh, vedrà la partecipazione di Sara Pettinato , senologa medico chirurgo; Tiziana La Piana, artista; Faisal, cantante e musicista; Sonja Streck, artista; Umberto Gagliano, artista; Antonella Insabella, giornalista; Daniele Lo Porto, giornalista consigliere ODG Sicilia; Elisabetta Censabella, designer e stilista; Pietro Alessandro Tovato, artista e maestro d’ arte; Elijah James Kunle, fashion observant e blogger.

“Mai come quest’anno – afferma il presidente provinciale Acli Catania Ignazio Maugeri – ho fortemente voluto questa iniziativa. I recenti episodi di femminicidio, ultimo quello della giovane Martina di Afragola, dovrebbero farci riflettere. In un’epoca in cui assistiamo con crescente preoccupazione a episodi di violenza è fondamentale tornare a educare al rispetto, all’empatia e alla valorizzazione dell’altro. Troppo spesso la cronaca ci restituisce l’immagine di una società che fatica a riconoscere la dignità della donna, segnata ancora da abusi, discriminazioni e silenzi colpevoli. L’estemporanea intende offrire uno spazio di espressione autentica e condivisa, in cui artisti di ogni età e livello possano dare voce, attraverso la potenza dell’arte, a un messaggio di amore universale verso la figura femminile”

“Giovani, adulti, professionisti e dilettanti uniti dal creare, si incontrano, si plasmano con colori e tele definendo nuove “carte d’identità”, che coniando nuovi talenti, sprigionando nuove energie, che riescono a contaminare chiunque possa assistere e vivere tale momento” – afferma la prof.ssa Liliana Nigro. “Una giuria forte, diversa, come punte dello stesso diamante, mi darà l’onore di interpretare le opere premiando i talenti più meritori. “La Donna e l’arte dell’amore” rappresenta il tutto, il cosmo della vita, l’assoluto del percorso di ognuno di noi”.

Novità di quest’anno, la stilista e designer Elisabetta Censabella vestirà, con le proprie creazioni, i componenti della giuria: sarà dunque un momento di vera immersione artistica per tutti i partecipanti.

I vincitori avranno diritto a dei premi che saranno distribuiti nel seguente modo: 300 euro al primo classificato; 200 euro al secondo classificato; 100 euro al terzo classificato. Oltre ai suddetti premi, Acli Catania metterà in palio ulteriori due premi: Premio della critica assegnato da una commissione Acli Catania del valore di € 100,00; Premio Coordinamento Donne Acli Catania del valore di € 100,00.

È possibile visionare il regolamento e scaricare la scheda di adesione visitando il sito www.aclicatania.it. Sarà possibile iscriversi anche in loco. Per informazioni: donnalartedellamore@gmail.com