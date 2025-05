Comunicati Stampa

*”La favola di Karol – Sognando dalla finestra l’arte equestre”: un musical che abbatte i muri della differenza*

Il musical “La favola di Karol – Sognando dalla finestra l’arte equestre” è una storia di amore, speranza e rinascita che parla di Karol, una bambina speciale che dopo una disavventura, trova conforto e amicizia in una cavalla di nome Viola. Grazie all’aiuto della sua famiglia e di amici cavalieri, Karol scopre l’arte equestre e comincia a sognare di nuovo.

Il musical racconta la storia di Karol e della sua famiglia che, grazie all’amore e al sostegno dei loro cari, riescono a superare le difficoltà e a trovare la forza di andare avanti. La storia di Karol è un esempio di come l’amore e l’accettazione possano abbattere i muri della differenza e creare un mondo più inclusivo e solidale.

Il musical “La favola di Karol” è stato portato in scena per quattro edizioni, con la partecipazione di cavalieri e destrieri che hanno donato la loro arte equestre alla piccola Karol. Grazie a questi gala, Karol ha potuto gridare al mondo che tutti quei muri di differenza vanno abbattuti e che, tenendosi per mano, possiamo creare un mondo più bello e più giusto.

La storia di Karol è un esempio di come la semplicità e la purezza di un bambino possano arrivare dritti al cuore di tutti noi. I giornalisti che hanno avuto il privilegio di raccontare la sua storia sono stati colpiti dalla sua forza e dalla sua determinazione, e hanno dato lustro e visibilità alla sua storia sulle testate.

Il musical “La favola di Karol” è un messaggio di speranza e di amore che ci ricorda che le differenze non esistono. È un invito a riflettere sulla nostra società e a lavorare insieme per creare un mondo più inclusivo e solidale. La storia di Karol è un esempio di come l’amore e l’accettazione possano cambiare la vita delle persone e creare un mondo più bello.

*Il messaggio del musical*

Il musical “La favola di Karol” è un messaggio di speranza e di amore che ci ricorda che:

– Le differenze non esistono

– L’amore e l’accettazione possono abbattere i muri della differenza

– La semplicità e la purezza di un bambino possono arrivare dritti al cuore di tutti noi

– La storia di Karol è un esempio di come l’amore e l’accettazione possano cambiare la vita delle persone e creare un mondo più bello. Giuseppe Mesi.