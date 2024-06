La festa del “Muzzuni “ad Alcara Li Fusi, un tuffo nelle tradizioni dei Nebrodi

L'APPUNTAMENTO

Nel cuore dei monti Nebrodi il piccolo Borgo di Alcara Li Fusi, in provincia di Messina, ogni anno si anima per celebrare una delle feste più antiche e suggestive della Sicilia : la festa del Muzzuni. Questa manifestazione, si svolge il 24 Giugno, in concomitanza con la festa di San Giovanni Battista . E’ un evento che fonde riti pagani e tradizioni cristiane, che portano alla luce, usanze risalenti a tempi antichissimi.La festa del “Muzzuni”, e’ una celebrazione carica di simbolismo e storia, il termine “Muzzuni” che significa decorazione o ornamento, il protagonista della festa e’ infatti U Muzzuni, un ‘anfora senza collo adornata con stoffe e pregiati gioielli, spighe di grano e fiori. Questo oggetto simboleggia l’abbondanza e la fertilita’ della terra, richiamando antichi riti agrari che invocano la prosperita’ il raccolto.La processione si svolge nella giornata del 24 Giugno che vede il paese in fermento.Gli abitanti allestiscono gli altari all’aperto, dove viene posto al centro il medesimo elemento centrale del rito. Al tramonto gli abitanti del borgo si raccolgono attorno agli altari, per intonare canti tradizionali, e poesie popolari spesso accompagnati dal suono degli strumenti antichi come la zampogna e il tamburello.Ogni anno Alcara Li Fusi, accoglie visitatori da tutta la Sicilia, e oltre curiosi di scoprire e partecipare a questa tradizione unica.La festa e’ anche un occasione, per promuovere il patrimonio culturale del territorio, con eventi collaterali che includono mostre, conferenze, e degustazioni di prodotti tipici locali.L’ evento della festa del Muzzuni, e’ un momento di aggregazione sociale e culturale, che rafforza il senso di appartenenza e l’identita’ della comunita’ di Alcara Li Fusi. Tramandare e preservare questa tradizione alle future generazioni, consapevoli del valore inestimabile ti questo patrimonio nebroideo siciliano, un radicamento di come la memoria storica e culturale possa continuare a vivere a prosperare nel cuore delle comunita’

Data Inizio: 24/06/2024

Data Fine: 25/06/2024

Ora: 12:00

Artista: Nessuno