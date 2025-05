Comunicati Stampa

La Festa di Sant’Antonio di Padova, a Montemaggiore Belsito.

Il 13 giugno, la comunità di Montemaggiore Belsito, in provincia di Palermo, si riunisce per celebrare la festa di Sant’Antonio di Padova, un santo molto venerato nella regione. La festa è un’occasione per celebrare la tradizione e la cultura locale, e per onorare la memoria del santo che è considerato il patrono dei poveri e degli oggetti smarriti, e intercede, per le giovani donne a trovare marito.

La festa inizia con una processione solenne, durante la quale la statua di Sant’Antonio di Padova viene portata in giro per le strade del paese, accompagnata da musica, canti e preghiere. La processione è seguita da una messa solenne, celebrata nella chiesa principale del paese.

Durante la festa, vengono preparati piatti tipici della tradizione locale, come il pane di Sant’ Antonio, che viene benedetto e distribuito ai fedeli.

La festa di Sant’Antonio di Padova a Montemaggiore Belsito , è un’occasione importante per celebrare la cultura e la tradizione locale. La festa è un momento di gioia e di condivisione, che aiuta a rafforzare i legami tra i membri della comunità, e a onorare la memoria del santo.