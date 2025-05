La Flèche & Sabri Dero: “Stavamo a Zero” Su Spotify già in Raptopia e Novità Rap Italiano

Comunicati Stampa

La voce cruda di La Flèche incontra la nuova energia di Sabri Dero in “Stavamo a Zero”, il singolo uscito il 2 maggio che sta già facendo parlare di sé. Inserito nelle playlist ufficiali di Spotify “Novità Rap Italiano” e “Raptopia”, il brano è un inno a chi parte dal niente e trasforma il dolore in forza.

Distribuito da ADA / Warner Music Italy per l’etichetta indipendente Southside Records, e prodotto da Waveoff, il singolo racconta fame, fratellanza e sopravvivenza. “Palermo, Crema e Milano. Stavamo a zero in quartiere, da noi lo sanno.”: una linea potente che unisce tre città e una sola realtà, fatta di lealtà e resilienza.

Il videoclip, già online su YouTube, è firmato dal regista Zehd, mentre il mix e master sono di EffeBre. Con “Stavamo a Zero”, La Flèche si conferma tra i portavoce più autentici della scena street italiana, mentre Sabri Dero mostra tutto il potenziale di una nuova generazione che ha ancora molto da dire.

Link di ascolto https://ada.lnk.to/STAVAMOAZERO

