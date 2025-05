La Fondazione Anna Mattioli a sostegno dei bimbi fragili di tutta Italia

Solidarietà

Anche quest’anno la Fondazione ha deciso di dedicare la raccolta dei contributi del 5x1000 dai suoi sostenitori allo Spazio Akela, con un progetto patrocinato dal Comune di Parma

“e-State con Anna, restate con noi”. In linea con la sua importante e preziosa mission di cura dei bambini e nell’intento di offrire soluzioni concrete ai bisogni delle famiglie fragili con figli minori nella città di Parma, e non solo, la Fondazione Anna Mattioli anche quest’anno ha deciso di dedicare la raccolta dei contributi del 5×1000 dai suoi sostenitori allo Spazio Akela, con un progetto patrocinato dal Comune di Parma, che prevede il sostegno ad un centro specializzato nella cura di bambine e bambini affetti da disturbi da patologie riconducibili all’autismo e alla disabilità intellettiva.

“Il Centro – spiegano la Vice Presidente della Fondazione Anna Mattioli, Simona Italiani, e la Consigliera Barbara Galanti – intende dare una risposta concreta alle famiglie del nostro territorio: accudire i loro figli con deficit cognitivi, integrandosi con la rete di protezione sociale offerta in Città dal mondo della Scuola, dalle Istituzioni, dagli Enti e dalle Associazioni territoriali preposti alle attività di educazione, formazione, cura ed assistenza socio-sanitaria, favorendo un percorso di reale inclusione. Un intendimento per noi importante e, in questo 2025, reso possibile grazie all’impegno di tanti partner di valore e professionali, e alla solidarietà di tanti concittadini”.

Grazie alla Fondazione Anna Mattioli e al progetto “e-State con Anna” lo Spazio Akela resterà aperto anche nei mesi di giugno e luglio e rappresenterà una concreta opportunità di sostegno e protezione delle radici sociali tra le più esposte e vulnerabili, anche nel periodo di chiusura delle scuole. “Grazie al nostro progetto, tanti piccoli ospiti fragili vedono così concretamente realizzata la possibilità di essere accolti, nel corso dell’intero anno, da educatori specializzati nelle attività quotidiane di cura e formazione, animazione, gioco, esercizio motorio, logopedia”, hanno aggiunto Italiani e Galanti.

Ettore Brianti, Assessore del Comune di Parma alle Politiche Sociali e Abitative, così dichiara: “e-State con Anna è una opportunità che arricchisce i sostegni per le famiglie con figli con disabilità intellettiva nel periodo di chiusura delle scuole e che si inserisce nella logica del Patto Sociale che Parma promuove. Un Patto per sostenere, da parte della nostra comunità solidale, tutte le fragilità presenti con le tante risorse e con l’attenzione che in altre occasioni si sono attivate per progetti qualificati e che danno una risposta concreta a bisogni sempre più emergenti ed in aumento”

A fargli eco il Presidente della Fondazione Anna Mattioli, Roberto Pagliuca: “Siamo assolutamente orgogliosi del progetto “e-State con Anna” che sta aiutando e sostenendo tanti bimbi fragili e le loro famiglie. Il nostro scopo è contribuire a migliorare la qualità della vita e a favorire l’inclusione per tanti bambini con disabilità intellettive. Per aiutarci, chiediamo solo un piccolo gesto: destinare il 5×1000 alla nostra Fondazione: è semplice e non costa nulla! Basta compilare la dichiarazione dei redditi riportando il Codice Fiscale 02989470345. Insieme possiamo fare davvero la differenza”.

