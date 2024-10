La formazione tecnica e tecnologica in Sicilia: un bisogno urgente! Cerimonia di consegna dei Diplomi agli specializzati.

Comunicati Stampa

L’urgenza che la Sicilia ha di formare e inserire nel mondo del lavoro giovani tecnici specializzati è stato il tema al centro dell’incontro “La Bellezza del Lavoro”, che si è tenuto oggi a Palermo presso il Marina Convention Center del Molo Trapezoidale e che ha visto la partecipazione di Istituzioni, Scuole e Imprese, insieme agli allievi diplomati e loro famiglie.

L’incontro, moderato da Nino Amadore de Il Sole24Ore, si è aperto con i saluti di Maria Pia Pensabene, Presidente dell’ITS Academy Nuove tecnologie della Vita A. Volta, che ha detto: “Oggi, festeggiamo la Bellezza del lavoro, come epilogo atteso e meritato di un percorso di studi, fatto di impegno, dedizione e tanta passione; la bellezza del lavoro inteso non soltanto in senso tecnico-professionale, ma come condizione necessaria di cittadinanza attiva, di appartenenza ad una Comunità, perché, a distanza di 5 anni dalla sua nascita, possiamo finalmente dire che la nostra ITS Academy è oggi una Comunità: 20 Scuole, diversi enti pubblici (la Città di Palermo, il Città di Trapani, la Camera di Commercio Palermo ed Enna), l’Università degli Studi di Palermo, Enti di Ricerca, oltre 100 Imprese rappresentate dall’associazione datoriale più importante del Paese, Confindustria; e soprattutto 300 allievi in aula e altrettante famiglie sono una straordinaria Comunità”.

Tra i saluti anche Fabrizio Ferrandelli, Assessore all’Innovazione Digitale del Comune di Palermo, che ha dichiarato: “i percorsi formativi all’interno dell’ITS Academy Nuove tecnologie della Vita A. Volta sono una opportunità concreta per i giovani che vengono formati sulla base di quelle che sono le effettive esigenze delle aziende che nel campo dell’innovazione biomedicale sono presenti sul nostro territorio. Questa è occupabilità al 100%”.

Per Guido Torrielli, Presidente della Rete Nazionale ITS ITALY, “è un grande onore intervenire a questa importante iniziativa che vede protagonisti i giovani, leve del mondo della specializzazione tecnica e tecnologica. Le ITS Academy rappresentano il secondo Sistema di Istruzione Terziario del nostro Paese, insieme a quello accademico; con un livello di allocazione nel mondo lavorativo che supera il 90%. Gli Istituti Tecnologici Superiori sono uno strumento fondamentale perché stiamo parlando di tecnologie che si rinnovano ogni giorno e gli ITS ogni anno possono cambiare i percorsi di studi, possono adeguarsi immediatamente all’innovazione e alla richiesta del mercato. Una qualità che ci porta sempre più ad essere competitivi a livello internazionale. L’Associazione che io rappresento riunisce ben 120 ITS in tutta Italia e noi formiamo i profili che vengono richiesti oggi da tutti i settori produttivi del Paese. E la Fondazione ITS Academy NTV A. Volta ha raggiunto in pochi anni un livello di eccellenza elevatissimo e sta svolgendo un’importante azione su tutto il territorio regionale”.

L’Assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione siciliana, Mimmo Turano, è intervenuto “sull’importanza di attuare un piano di formazione che tenga conto delle reali esigenze del mondo produttivo. La Regione punta sul sistema degli ITS perché siamo consapevoli dell’enorme necessità di competenze tecniche avanzate e innovative nei vari settori, altrimenti non sarà possibile avviare un vero processo di innovazione sostenibile delle nostre comunità”.

Un momento importante di riflessione inoltre è stato realizzato durante la tavola rotonda “La formazione tecnica e tecnologica in Sicilia: un bisogno urgente!” che ha visto la partecipazioni di diverse figure del mondo imprenditoriale tra cui Filippo Giglio, Laboratori C.A.D.A. di Menfi, azienda partner dell’ITS Academy, per il quale “è stato un piacere collaborare a questo percorso formativo all’interno dell’azienda a cui hanno preso parte diversi studenti che hanno ottenuto un esito più che positivo e buona parte di essi, quasi l’80%, sono stai assunti”. Per Pietro Cum, CEO Elis, partner strategico “oggi, si festeggia la formazione tecnica di qualità, quella realmente vicina al mondo del lavoro, capace di proporre i profili professionali di cui le aziende hanno effettivamente bisogno. Proprio qui ci sono tanti giovani che testimoniano che questo modello funziona: ed è quello che l’ITS Academy Nuove tecnologie della Vita A. Volta sta diffondendo in tutta la Sicilia”. Giuseppe Nardiello, Presidente ITS Academy Nuove tecnologie della vita – Lombardia, ha dichiarato: “È un grande piacere essere qui oggi presente per dare il mio contributo e mettere a confronto realtà distanti geograficamente, ma al contempo con diversi elementi in comune come quello vissuto oggi che è fondamentale perché si mettono a confronto fattori del mondo della specializzazione”.

Tra i presenti anche Francesco Pinelli, Dirigente Responsabile Servizio 3 – Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica, per il quale “l’azione della Regione Siciliana è sempre più tesa all’attuazione di percorsi di istruzioni validi e tecnologicamente sempre più all’avanguardia. Questo è il proposito che orami da un paio di anni il Dipartimento che rappresento intende attuare”. Mentre Emanuele Insinna, Segretario Generale Fondazione Ri.MED, nuovo socio fondatore dell’ITS Academy A. Volta, ha detto: “La nostra adesione alla Fondazione I.T.S. Alessandro Volta sancisce un comune impegno nella formazione qualificata per le professioni scientifiche: la cooperazione tra istruzione professionale e sistema industriale rappresenta il terreno più florido dove far maturare concrete opportunità per i giovani”.

Sulla stessa linea Paolo Aquilanti, Presidente della Fondazione RiMED, che ha aggiunto: “Dopo anni di positiva collaborazione come membro del comitato tecnico-scientifico dell’I.T.S. Academy e come ente ospitante per i diplomandi dei percorsi Biomedicale e Biotecnologie, RiMED assume oggi con entusiasmo il ruolo di Socio Fondatore, riconoscendo alla Fondazione I.T.S. Academy un forte radicamento nel territorio e la capacità nel formare figure professionali utili per il futuro Centro di ricerca RiMED.”

Appassionati gli interventi delle dirigenti scolastiche, Katia Aurelia Tumbarello, dell’I.I.S.S. A. Volta di Palermo, che si è detta “onorata di essere presente come dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Alessandro Volta, Istituto di riferimento dell’ITS Academy. Credo fortemente nella validità di questo modello e insieme alla Presidente Pensabene continuerò a supportarlo e promuoverlo all’interno dell’Istituto Volta”, e Sara Inguanta, dell’I.I.S.S. E. Ascione di Palermo, che ha sottolineato: “l’azione formativa nelle periferie è sicuramente complessa, ma noi abbiamo il dovere di debellare ogni forma di pregiudizio. Oggi, mi inorgoglisce avere all’interno del nostro Istituto, l’ITS Academy NTV A. Volta e insieme stiamo facendo crescere questo percorso garantendo ai giovani le promesse che abbiamo fatto sin dall’inizio. L’ITS non è una istruzione di ripiego ma una opportunità straordinaria.”

“Le nuove tecnologie – ha detto Fabrizio Bignardelli, delegato di Sicindustria all’Education – rendono necessario un adattamento di competenze per restare al passo. Quando sento dire che l’intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro, mi viene da sorridere perché chi fa questa affermazione forse dimentica che i computer sono macchine, ossia pezzi di ferro che hanno necessità di qualcuno che li faccia funzionare. Per questo la chiave di volta resta sempre la competenza ed è per questo che Sicindustria è entrata in dalla sua costituzione come socio fondatore nell’ITS Academy A. Volta. La Sicilia ha un patrimonio inestimabile: il suo capitale umano! Il nostro compito è di dare a queste risorse delle opportunità, trasmettendo una sana cultura d’impresa e alimentando la filiera produttiva legata alle biotecnologie”.

Le conclusioni sono state affidate a Riccardo Di Stefano, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria e Delegato all’Education: “L’ITS Academy A. Volta dimostra che la responsabilità formativa delle imprese funziona, soprattutto nel Mezzogiorno, laddove l’impatto di una didattica nuova, laboratoriale e più aperta al lavoro è più evidente in un contesto socio-economico che affronta ogni giorno criticità significative. Confindustria ha sostenuto fin da subito gli ITS virtuosi come il Volta perché, oltre a rispondere ai fabbisogni delle imprese, sono diventati ambasciatori della cultura imprenditoriale nel sistema educativo. I numeri dell’ITS Academy A. Volta sono davvero importanti: da qui a meno di 2 anni avremo altri 300 diplomati tecnici specializzati che andranno a rinforzare le nostre imprese siciliane dando un insostituibile contributo di entusiasmo, innovazione ed energia. È anche per questo motivo che chiediamo alle Istituzioni di supportare gli ITS che hanno dimostrato di saper investire bene e con lungimiranza. Spero che in discussione di Legge di Bilancio di questi aspetti se ne tenga conto”.

L’evento si è concluso con la Cerimonia di consegna dei Diplomi agli studenti che nell’anno 2024 hanno conseguito la specializzazione in Tecnico Specialista Biomedicale e in Biotecnologo della qualità.

Formare Tecnici Superiori altamente specializzati nel settore biomedicale e delle biotecnologie industriali e ambientali per rispondere al fabbisogno di competenze e occupazionale del sistema produttivo regionale e nazionale. È questo l’obiettivo dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta, nata cinque anni fa con la partecipazione strategica di Sicindustria tra i soci fondatori e che oggi rappresenta un polo di eccellenza per la formazione tecnica e tecnologica nell’Area della Chimica e delle Nuove tecnologie della vita in Sicilia.

Sono aperte le iscrizioni sul portale www.itsvoltapalermo.it e potrà accedervi chi ha conseguito il diploma di scuola superiore quinquennale (per info chiamare lo 091 336866 o scrivere a info@itsvoltapalermo.it ).