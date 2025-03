Comunicati Stampa

La leggenda del cavallo senza testa: il romanzo storico-esoterico che porta alla luce i misteri di Catania

Aurea Nox Casa Editrice presenta La leggenda del cavallo senza testa, il nuovo romanzo di Gaetano Antonino Stancanelli, per la collana Aurea Magistra, un viaggio tra storia, mistero e occultismo nel cuore della Catania del XVIII secolo. Un thriller storico che mescola sapientemente fatti realmente accaduti con il folklore locale, dando vita a un’indagine dai risvolti inquietanti.

Nel cuore oscuro della Catania settecentesca, l’inquisitore Esteban si trova a fronteggiare un caso che sfida ogni logica: una figura mascherata colpisce durante i balli più esclusivi, lasciando dietro di sé vittime che pronunciano un nome prima di spirare: Heliodorus. Chi era costui? E cosa lega la sua storia a un cavallo nero, privo di testa, che appare nelle notti più cupe? Mistero, storia e magia nera si intrecciano in un thriller avvincente, tra passaggi segreti, chiese sconsacrate e profezie antiche. Un viaggio nelle tenebre, dove il confine tra realtà e leggenda è più sottile di quanto si creda.L’inquisitore Esteban è chiamato a indagare su una serie di omicidi rituali che sembrano legati a un’antica profezia. Tra evocazioni demoniache, società segrete e un misterioso cavallo senza testa che appare nelle notti più buie, il protagonista si troverà ad affrontare una verità sconvolgente.Con un’accurata ricostruzione storica e uno stile narrativo avvincente, Gaetano Antonino Stancanelli ci regala un’opera che affonda le radici nella tradizione e nelle superstizioni della Sicilia barocca, trasportando il lettore in un’atmosfera gotica e suggestiva.Informazioni sul libro

SINOSSI

Nel cuore di una Catania misteriosa e oscura, tra vicoli antichi e chiese sconsacrate, si intrecciano le vite di personaggi avvolti nel mistero. Heliodorus, un negromante vissuto nel 770 d.C., riceve un manoscritto occulto che gli conferisce un potere immenso, dando il via a un’antica profezia destinata a manifestarsi secoli dopo. Nel 1763, la città barocca è sconvolta da una serie di omicidi rituali, legati a una figura leggendaria: il cavallo senza testa, spettro oscuro che appare nelle notti più tetre.

Esteban si trova a indagare su questi delitti, scoprendo collegamenti inquietanti con un passato che sembra non voler morire. Tra balli in maschera, società segrete, evocazioni demoniache e simboli esoterici, si dipana una vicenda avvincente, in cui la superstizione e la realtà si fondono, lasciando il lettore sospeso tra incubo e verità.

Stile e Narrazione

Gaetano Antonino Stancanelli adotta uno stile evocativo, denso di descrizioni dettagliate che immergono il lettore in un’atmosfera gotica e decadente. L’uso di flashback e salti temporali permette di costruire un intreccio complesso, in cui passato e presente si intrecciano in un crescendo di tensione.

Il romanzo affronta diverse tematiche, tra cui:

Il dualismo tra bene e male: rappresentato dal conflitto tra religione e magia oscura, tra fede e superstizione. La leggenda urbana: il cavallo senza testa si inserisce nella tradizione del folklore catanese, fungendo da elemento soprannaturale e simbolico. L’emarginazione e la vendetta: il personaggio di Jaytanu incarna il riscatto dell’escluso, del diverso che subisce le ingiustizie sociali e trova nel mistero un suo rifugio.

Il romanzo presenta un’ambientazione storica ricercata, con una ricostruzione della Catania del XVIII secolo e un intreccio narrativo che fonde realtà storica e mito, creando un romanzo a metà tra thriller e esoterismo con una galleria di personaggi ben costruiti, ciascuno con il proprio bagaglio di ombre e segreti. Alcune sequenze esoteriche e ritualistiche possono risultare disturbanti per un pubblico sensibile.

Copertina tratta da una foto di Mimmo Rapisarda

Chiunque pensi che il male sia sepolto nel passato, dovrà ricredersi. Il sangue continua a scorrere, e il cavallo senza testa galoppa ancora nella notte.

Disponibile in tutte le librerie online e nei migliori store fisici.Per interviste, recensioni e approfondimenti, contattare www.aureanox.it

Luogo: Catania, Via Crociferi