La lunga notte Bianca, a Montemaggiore Belsito.

Comunicati Stampa

Montemaggiore Belsito, il 10 Agosto 2024 alle ore 21:00 si tinge di bianco.Una lunga, notte quella delle stelle cadenti di San Lorenzo, attende i cittadini montemaggioresi e tantissimi altri visitatori, in una magica atmosfera puramente estiva con aria di vacanza, e tanto relax. La bellissima Piazza Roma si animera’ attraverso tanti stand, di prodotti puramente artigianali, lavorati da aziende autoctone locali, tante prelibatezze gastronomiche, artigianato, e arte. La lunga notte sara’ scandita da sublimi esibizioni dagli artisti di strada, i DJ SET, e tanta ricercata musica che sara’ da sottofondo e fara’ ballare fino quasi a vedere l’alba. Grazie alle Attivita produttive ed il patrocinio del comune di Montemaggiore Belsito, sara’ per chi lo volesse un evento da non perdere, una passerella tutta locale che dara’ ai tanti partecipanti lustro e capacita’ organizzativa, sara’ cosi un’ ottima occasione per rilanciare e rafforzare la produttivita’ autoctona locale di tanti giovani imprenditori.La

Luogo: Teatro, Piazza Roma, 90, MONTEMAGGIORE BELSITO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 10/08/2024

Data Fine: 10/08/2024

Ora: 21:00

Artista: Nessuno