La Mandorla di Avola vola a New York: il Consorzio di Tutela presente al Summer Fancy Food

Il Consorzio di Tutela della Mandorla di Avola annuncia la propria partecipazione alla 69ª edizione del Summer Fancy Food Show, la più importante manifestazione agroalimentare del Nord America, che si terrà dal 29 giugno al 1 luglio 2025 al Jacob K. Javits Convention Center di New York City.

La presenza del Consorzio sarà un’importante occasione per la Mandorla di Avola e per le aziende che la producono sia in termini di visibilità sia in termini di nuove strategie commerciali. «Portare il nostro prodotto simbolo in terra americana, patria della mandorla californiana, tra le più diffuse al mondo, significa affermare con forza il valore distintivo di un’eccellenza italiana che si fonda su qualità, tradizione e sostenibilità», dice il direttore del Consorzio Francesco Midolo.

La partecipazione del Consorzio alla fiera assume un valore strategico significativo, perché si inserisce nel contesto di un mercato, quello degli Stati Uniti, dove la mandorla californiana domina la produzione. Presentare la Mandorla di Avola, le sue caratteristiche organolettiche uniche e la sua tradizione secolare, significa puntare sull’identità e la qualità di un prodotto siciliano in un contesto altamente competitivo.

Il Consorzio sarà all’interno del Padiglione Italia, il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale della fiera, e si unisce ad altre eccellenze italiane per promuovere il meglio dell’enogastronomia nazionale. Il padiglione sarà curato da Universal Marketing in collaborazione con l’Agenzia Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane): la presenza del Consorzio permetterà di rafforzare l’immagine della Mandorla di Avola sui mercati internazionali e anche in quelli italiani, ricordando come questo prodotto di pregio è anche ambasciatore del gusto e dell’identità siciliana, essendo capace di unire storia, cultura, territorio e innovazione.

«Portare la Mandorla di Avola al Summer Fancy Food – sottolinea ancora il direttore del Consorzio Francesco Midolo – significa presentarsi a un target differente di consumatori, americani e non solo, ma con la forza di un prodotto che ha radici profonde, caratteristiche organolettiche uniche e una filiera fortemente legata al territorio. È un’occasione cruciale per rafforzare l’immagine della nostra Mandorla non solo negli Stati Uniti, ma anche sul piano internazionale e verso il mercato italiano, sempre più attento all’origine e alla qualità».

La partecipazione a questa fiera internazionale è la prima delle attività che il Consorzio ha in calendario con l’obiettivo di avviare nuove sinergie commerciali, favorire l’internazionalizzazione del prodotto e promuovere un’idea di Sicilia che guarda al futuro, portando con sé la forza della sua tradizione.

È, infine, già pronto il materiale promozionale in lingua inglese, presente sul nuovo sito del consorzio (www.consorziomandorlaavola.it) anch’esso sviluppato in italiano e inglese.