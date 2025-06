Comunicati Stampa

Convegno promosso dalla Fondazione Salute e Cultura e dal Dipartimento Materno Infantile dell’Arnas Garibaldi

CATANIA – Venerdì 27 giugno 2025, dalle ore 14,30, presso l’Aula di Endocrinologia dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania, si terrà il convegno dal titolo “La menopausa nella vita delle donne oggi: aspetti clinici e integrazione dei percorsi diagnostico-terapeutici”, promosso dalla Fondazione Salute e Cultura e dal Dipartimento Materno Infantile dell’Arnas Garibaldi.

Il convegno intende promuovere una riflessione approfondita e condivisa sulla menopausa come fase cruciale nella vita delle donne, con l’obiettivo di migliorare la cultura della prevenzione e l’integrazione dei percorsi clinici, e di offrire strumenti concreti per una gestione più consapevole e personalizzata.

Il programma scientifico prevede contributi su temi di grande attualità, come la menopausa precoce, verranno analizzate cause, sintomi, diagnosi, management epigenetico ed endocrino di sintomi non ginecologici nella transizione menopausale, e le terapie ormonali.

L’evento, patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania e dall’Associazione Artemisia – Accademia del Sapere medico, sarà aperto dai saluti istituzionali di: Giuseppe Giammanco, direttore Generale Arnas Garibaldi, Mauro Sapienza, direttore Sanitario Aziendale Arnas Garibaldi, Giuseppe Reina, direttore sanitario Asp di Catania, Alfio Saggio, presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, Marcello Scifo, presidente Associazione Artemisia – Accademia del Sapere medico e Francesco Frasca, direttore Istituto di Endocrinologia Arnas Garibaldi.

Seguirà la presentazione dei lavori a cura del prof. Giuseppe Ettore, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Arnas Garibaldi e presidente della Fondazione Salute e Cultura. I relatori saranno il prof. Stefano Lello e il dr. Francesco Martelli.

Alle 16,15, è prevista una tavola rotonda dal titolo “La menopausa nella vita delle donne oggi”, con il coinvolgimento di numerosi specialisti e discussant per affrontare domande chiave: cosa devono sapere le donne, come e da chi devono essere informate, e quali approcci clinici risultano oggi più efficaci. L’evento si configura come un’importante occasione di aggiornamento e sensibilizzazione su un tema che interessa milioni di donne, ancora troppo spesso sottovalutato sia a livello clinico che sociale.

A conclusione dei lavori verrà predisposto un protocollo d’intesa tra specialisti e medici di famiglia per potere realizzare una linea di condotta condivisa e appropriata.