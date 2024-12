La messa pre natalizia degli Ordini Dinastici Sabaudi

Comunicati Stampa

La chiesa di San Martino ai Bianchi, sede della Nobile Arciconfraternita dei Bianchi, ha accolto sabato14 dicembre le dame e i cavalieri del Vicariato degli Ordini dinastici di Casa Savoia per la tradizionaleSanta Messa in preparazione al Natale celebrata da don Giovanni Romeo, Vice Cancelliere della CuriaArcivescovile di Catania: con il Vicario per Catania, gr. uff ing. Salvatore Caruso il Delegatomagistrale per la Sicilia, cav.gr. cr. avv. Francesco Atanasio. Hanno presenziato al rito il Governatoredei Bianchi, b.ne Raffaele Zappalà Asmundo, e il cancelliere cav. avv. Giovanni Riccioli. Negli stalli aloro riservati il delegato gran priorale della Delegazione per Catania ed Enna, cav. gr.cr. nob.Ferdinando Testoni Blasco e una rappresentanza dei cavalieri giovanniti. Lo scambio degli auguri nellostorico Salone dei Governatori ha suggellato l’iniziativa che ha visto una raccolta benefica a favoredelle opere sociali della Custodia Francescana di Terra Santa.

