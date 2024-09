La MiC Open Orchestra in concerto tra multiculturalismo, sperimentazione e integrazione

Comunicati Stampa

Gran finale per Mic Expo, l’evento internazionale che in questi giorni ha fatto tappa a Catania, con il concerto della MiC Open Orchestra presso l’Anfiteatro delle Ciminiere di Catania sabato 14 settembre alle ore 21.00 (ingresso gratuito). MiC Expo ha coinvolto Catania con conferenze, workshop e concerti, rendendo la città etnea un punto di incontro di professionisti dell’industria musicale di spessore, a livello nazionale ed internazionale. Un evento conclusivo di incontri di formazione e networking musicali internazionali che si sono svolti nel corso dell’anno in tutta Europa tra Lettonia, Serbia, Olanda, Ungheria e Italia. Nel corso della settimana presso le Ciminiere di Catania ha avuto luogo la residenza artistica durante la quale al nucleo stabile di tre musicisti, il compositore palermitano Alfredo Giammanco, il batterista Goran Milosevic dalla Serbia, il contrabbassista catanese Roberto Fiore, si sono affiancati, per la prima volta, musicisti proveniente dai vari paesi europei: Janis Berzins (Lettonia), Luca Kézdy e Viola Éva Okos (Ungheria), Koen Boejinga (Paesi Bassi), Mahmoud Hamad dalla (Giordania/Palestina), Katerina Pits (Ucraina).

La residenza artistica ha così coinvolto musicisti e artisti, sia professionisti che non, creando un ensemble come laboratorio artistico di ricerca di sonorità multiculturali e come sperimentazione e innovazione artistica, inclusività e integrazione.Durante MiC Expo si è creato un network internazionale di musicisti, operatori culturali e professionisti della musica, che attraverso i molteplici incontri in calendario si sono scambiati competenze e buone pratiche su tematiche quali la sostenibilità eventi, lo sviluppo dell’audience, la capacità di creare rete e quella di intercettare fondi europei per la mobilità degli artisti, con un occhio di riguardo alla world music ed al suo ruolo sulla formazione e sull’integrazione degli artisti, anche con minori opportunità.

E’ stata anche presentata la piattaforma di distribuzione digitale di Music in the Circle che consentirà agli utenti, i musicisti coinvolti nel progetto e successivamente a tutti, di registrarsi e caricare in autonomia la musica prodotta, che sarà disponibile su molteplici piattaforme di distribuzione. Lo strumento ha l’intento di facilitare la promozione dei musicisti emergenti nel mondo della discografia digitale.Dopo il concerto di MiC Open Orchestra, evento di punta di MiC Expo, l’appuntamento è per domenica 15 settembre al Monk Jazz Club (Via Scammacca 1) alle ore 10:00, in collaborazione con l’associazione Algos, con gli “Odd intentions” costituiti da Francesco Bella (tromba), Marco Bella (Sax), Gabriele Santangelo (Pianoforte) e Nello Toscano (Contrabbasso).Il progetto, nato da un’idea dell’Associazione Culturale Darshan, ha ottenuto il cofinanziamento della Unione Europea – programma Creative Europe; il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana, il Patrocinio della Città Metropolitana di Catania e il sostegno della rete dei partner MediaEvent in Ungheria, SoundsNice in Olanda, Skanumaja in Lettonia, Babel Sound Belgrade in Serbia e Izolyatsia in Ucraina.