La mostra HELL AND HEAVEN – CAPITOLO IV – La Ventunesima Tela a San Giovanni La Punta

La straordinaria mostra d’arte di Carmelo Fabio D’Antoni, Alexander Donskoi al CCM Museum esplora in profondità il dualismo tra paradiso e inferno attraverso una serie di opere che evocano emozioni contrastanti, intense e profonde

HELL AND HEAVEN – CAPITOLO IV – La Ventunesima Tela – CCM Museum – Villa delle Arti – Mostra Bi-Personale dei maestri d’arte D’Antoni – Donskoi

Nasce dalla ricerca approfondita della simbologia nascosta all’interno dei cantici della Divina Commedia. Dante, vivace attivista del panorama politico e letterario del suo tempo, ci ha lasciato, in questa opera immortale, numerosi segni evidenti che ci collegano al mondo islamico, ai templari, all’astronomia e ad alcune verità ancora celate dalla chiesa. Dalla lettura a più livelli che può essere data alla Divina Commedia, come da lui stesso affermato nella famosa terzina che recita: “O VOI CH’AVETE LI’ NTELLETTI SANI, MIRATE LA DOTTRINA CHE S’ASCONDE SOTTO ‘L VELAME DE LI VERSI STRANI”, è nata l’idea di sviluppare un’opera che rappresentasse tutti i simboli nascosti all’interno del poema. D’Antoni e Donskoi hanno dato vita alla creazione di 21 tele, 10 ispirate all’Inferno, 10 ispirate al Paradiso, e una, la “21a”, che possiamo definire il “Legame Ultraterreno”. L’espressione artistica si concentra sui punti salienti dei gironi, rappresentati secondo la visione artistica personale, una libera espressione rapportata alla propria sensibilità e interpretazione. Nella 21a tela si riconoscono chiaramente i segni dell’eterno scontro tra il bene e il male. Questo è rappresentato da un angelo e un demone posti spalla a spalla alla base del volto di Cristo impresso sul Velo della Veronica. Nel mezzo dei due angeli, si intravede la croce dei Templari, segno di appartenenza all’Ordine. In alto a sinistra, si scorge la costellazione della Croce del Sud, un enigma presente nel Purgatorio, in quanto questa costellazione è visibile solo dall’emisfero australe e non può essere osservata dall’Europa o dal Medio Oriente.In alto a destra, appena accennato, si trova il simbolo dei Rosa Croce e, in circolo, alcuni dei numeri legati alla Divina Commedia, e cioè:il 3, il 9, il 7, il 22, il 515, il 666L’eventoLa straordinaria mostra d’arte di Carmelo Fabio D’Antoni, Alexander Donskoi al CCM Museum di San Giovanni La Punta (CT) esplora in profondità il dualismo tra paradiso e inferno attraverso una serie di opere che evocano emozioni contrastanti, intense e profonde. Gli artisti, con una grande maestria e sensibilità, utilizzano una varietà di media, che spaziano dalla pittura alla scultura, per rappresentare in modo suggestivo e coinvolgente i temi dell’eterno conflitto tra il bene e il male, la luce e l’oscurità. Questa affascinante mostra invita i visitatori a riflettere sulla complessità della natura umana, sulle dinamiche interiori e sulle scelte morali che definiscono il nostro destino e il nostro percorso di vita. Non perdete l’occasione di immergervi completamente in questo viaggio artistico unico, profondo, provocatorio e ricco di spunti di riflessione.Carmelo Fabio D’Antoni presenta Inferno di Dante Alighieri, con una collezione di 20 opere dedicate all’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Questa mostra permette di esplorare la visione unica dell’artista attraverso una serie di dipinti che reinterpretano i tormenti, le sofferenze e le visioni del regno infernale descritto nell’opera dantesca. Ogni dipinto rappresenta un viaggio profondo nell’immaginario dantesco, con una meticolosa attenzione ai dettagli e alle intense emozioni dei dannati. È una mostra imperdibile per tutti gli appassionati d’arte e della letteratura classica, offrendo un’esperienza che fonde magistralmente tradizione e creatività artistica.Alexander Donskoi presenta una collezione straordinariamente affascinante composta da 10 tele dipinte che raffigurano il paradiso della Divina Commedia. Ogni opera rappresenta un viaggio visivo attraverso l’immaginazione poetica di Dante Alighieri, interpretata con straordinaria maestria e profondità dall’artista. Le tele catturano in modo sublime l’essenza spirituale e la bellezza trascendentale del paradiso, offrendo così un’esperienza artistica unica e profondamente coinvolgente per tutti gli amanti dell’arte e della letteratura classica. Immergiti in queste magnifiche creazioni e lasciati trasportare in un mondo illuminato di luce, armonia e divinità, dove ogni singolo dettaglio racconta una storia affascinante e ogni sfumatura di colore evoca un’emozione profonda e duratura.HELL AND HEAVEN – CAPITOLO IV – CCM MuseumCARMELO FABIO D’ANTONI – INFERNOALEXANDER DONSKOI – PARADISO MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA14 – 09 / 21 – 09 – 2024VERNISSAGE 14 – SETTEMBRE 2024 ORE 21.00 PMPARTNERSHIP: Premio Grifone delle Stelle, CePaSa di Spoleto, JAMES CASTELLI Gallery Art e Design di Roma, Ars Magistris Magazine, Arte Storica Channel, Premio Gold Siegfried, Penzoil Group, LC Comunicazione di Lucilla Corioni. PRESSOCONTEA DEL CARAVAGGIO – VILLA DELLE ARTI – STUDIO D’ARTEVIA RIMINI 1 – SAN GIOVANNI LA PUNTA CATANIA – SICILIA – ITALIAINGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE : LINK PRENOTAZIONE : https://www.museolaconteadelcaravaggio.com/prenota-la-tua-visita/Il CCM Museum, situato alle pendici dell’Etna, è un luogo dove la storia e l’arte si fondono in un’esperienza unica. Fondato nel 2017, il museo ospita una vasta collezione di opere d’arte moderna e contemporanea, oltre a mostre temporanee che attirano visitatori da tutto il mondo.All’ingresso, i visitatori sono accolti da una maestosa scultura che rappresenta Federico II di Svevia Stupor Mundi.Le sale espositive sono organizzate in modo tematico, con sezioni dedicate ai principali movimenti artistici .Tra le opere più celebri del museo, spiccano i dipinti di artisti come Carmelo Fabio D’Antoni , Alexander Donskoi . Ogni pezzo è accompagnato da dettagliate descrizioni che ne illustrano il contesto storico e artistico, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nell’opera.Il CCM Museum non è solo un luogo di esposizione, ma anche un centro di ricerca e formazione. Organizza regolarmente workshop, conferenze e visite guidate, rivolte sia agli appassionati d’arte che ai neofiti. Inoltre, il museo collabora con scuole e università per promuovere l’educazione artistica tra i giovani.Ars Magistris Groupwww.museolaconteadelcaravaggio.com