La musica indipendente sul palco di “We Feel It!” sabato 2 agosto alla Casina delle Palme di Trapani

Comunicati Stampa

Sono nove, tra cantautori e band, le proposte musicali alternative che si succederanno sul palco della Casina delle Palme di Trapani sabato 2 agosto a partire dalle ore 18 all’evento “We Feel It!” organizzato dalla start up di due giovanissimi, la Feelers di Giacomo Brancaleone e Gianluca Coppola, in co-produzione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Protagonista sul palco la musica indipendente- ovvero quella creata e distribuita al di fuori dei circuiti delle grandi case discografiche- di una selezione di giovani talenti della provincia di Trapani, che sul territorio sono nati e cresciuti professionalmente.

La band Orizzonte Degli Eventi che fa musica nu metal, l’urban rap di Moska, il pop dei Foreway e l’indie pop di Warco. E ancora: il pop trap di Enri, il cantautorato di Dario Manzo e il cantautorato liquido di La Commare, l’indie pop con sonorità acoustic-lofi di Martina Grillo, il rap pop di Senzafede. Sono questi i nomi degli artisti che proporranno al pubblico tre dei loro brani di pregio più una cover di un pezzo già famoso. “Abbiamo scelto di dare spazio a diversi generi- spiegano i due giovani imprenditori, organizzatori dell’evento, Giacomo Brancaleone e Gianluca Coppola- di permettere al pubblico di valutare l’originalità, la creatività di questi artisti, ma anche la loro bravura nell’esecuzione”.

A presentare la serata saranno altri due giovani, Maria Giovanna Grignano e Giacomo Mazzara, mentre il pre serata è affidato al coinvolgente dj set di Alberto Dolo.

“L’obiettivo di ‘We Feel It!’ è valorizzare i talenti emergenti nostrani, far conoscere la loro arte musicale e promuoverla sul territorio e oltre. Osiamo definire questo progetto un po’ glocal, perché sebbene parta proprio dal locale, in realtà mira a creare una comunità globale in cui la musica divenga linguaggio universale che supera le barriere e unisce le persone, a prescindere dalla loro provenienza o background culturale”.

L’evento- con ingresso a donazione libera- è infatti legato all’applicazione Feelers, al momento in fase di sviluppo, e che- da ottobre in poi- permetterà agli utenti di accedere facilmente all’ascolto della musica indipendente- in particolar modo dei cantautori e delle band geolocalizzati ad eventi vicini al proprio territorio- di supportarli e partecipare ai loro eventi musicali, ma anche di condividere con gli altri le proprie canzoni preferite, contribuendo così alla crescita di un nuovo ed innovativo ecosistema musicale in cui la parola d’ordine è feel, sentire emozionalmente, “perché Feelers vuole che la musica arrivi prima di tutto al cuore di tutti”.

L’evento del 2 agosto, “We Feel it!”, è realizzato da Feelers in co- produzione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il patrocinio del Comune di Trapani e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Pagina Instagram evento: Feelers (@feelers.app) • Foto e video di Instagram