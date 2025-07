“La pace disarmata e disarmante” Il nuovo libro di Zavattaro per cercare di conoscere Leone XIV

Comunicati Stampa

Sono bastate quattro votazioni per eleggere il successore di Papa Francesco, e in qualchemodo possiamo dire che è la sorpresa del Conclave con il più alto numero di cardinalielettori provenienti da 71 nazioni del mondo. Si chiama Francis Robert – “Bob” – Prevost il267mo successore di Pietro, è nato a Chicago il 14 settembre 1955, e ha trascorsovent’anni della sua vita come missionario in Perù.Primo Papa dell’America del Nord, i 133 cardinali elettori lo hanno chiamato a guidare laChiesa in un tempo in cui il mondo è segnato da quella che papa Bergoglio chiamava laterza guerra mondiale a pezzi. I primi gesti, le prime parole per capire come sarà il suoPontificato a partire dal grande tema della pace; come affronterà questioni del dialogoecumenico e interreligioso; quali saranno i suoi rapporti con gli Stati Uniti, dove ha giàavuto divergenze con il presidente e il vicepresidente, e dove viene considerato il menoamericano dei cardinali americani. Quale la sua attenzione per i migranti, il Sud delmondo, la povertà.