La Rassegna Jazz del Conservatorio Scarlatti chiude i battenti con Zyz Percussion Orchestra ideata dal M°Urso

Comunicati Stampa

La Rassegna Jazz del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo chiude i battenti il 13 maggio, alle ore 20.30 con un progetto inedito ed una prima assoluta, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti . In scena “Zyz Percussion Orchestra” ideata e diretta dal M° Giuseppe Urso.

La Zyz Percussion Orchestra attraverso la storia della batteria partendo da New Orleans, luogo di origine non soltanto del jazz ma dello stessostrumento musicale, ripercorrendo oltre un secolo di musica esplora le possibilità musicali del drum set con altre importanti percussioni sulla scena come il pianoforte, la marimba, il vibrafono ed altre percussioni a suono indeterminato oltre al contrabbasso che completa la sezione ritmica.

Al suo interno si avvale della presenza di un clarinetto e della danza contemporanea in qualche intervento e l’ottavino nel primo quadro.

Il programma parte dalla New Orleans di Baby Dodds fino al brano iconico di Frank Zappa “The Black Page” che è musica contemporanea del 900. Il concerto dedica delle pagine significative a performer come Max Roach, Philly Joe Jones centrali nello sviluppo tecnico e musicale dello strumento.

Un quadro è dedicato alla cultura africana dalla quale discendono tutti i generi musicali della black music fino ai giorni nostri.

Si conclude con le atmosfere neo soul e delle recenti tendenze musicali che portano in territori lontani ed affascinanti questo meraviglioso strumento.

La rassegna jazz del Conservatorio Alessandro Scarlatti è un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica jazz e per chi vuole scoprire nuovi talenti e sonorità. L’evento è gratuito e aperto a tutti, e offre l’opportunità di assistere a spettacoli di alta qualità in un ambiente accogliente e culturale.