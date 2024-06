La scuola trapanese Officina Teatro LMC al festival “Tracce” con lo spettacolo “L’ultima estate”

Marche

Liberamente tratto dalle opere di Marcello Filotei

Si terrà dal 19 al 24 giugno, a Ostra, nelle Marche, la nuova edizione del festival teatrale “Tracce” prodotto e promosso dalla UILT Unione Italiana Libero Teatro e che quest’anno vede partecipare anche la scuola trapanese Officina Teatro LMC di Erice che giovedì 20 giugno, in prima nazionale, presenterà il nuovo spettacolo dal titolo “L’ultima estate”. Un libero adattamento del regista Enzo Caputo, direttore e fondatore della scuola trapanese, delle due opere omonime, una letteraria, la cui introduzione è stata scritta da Papa Francesco, e una musicale, di Marcello Filotei, musicista, compositore e giornalista italiano, ispirate dalle terribili vicende del terremoto che il 24 agosto 2016 ha distrutto Pescara del Tronto. Un lavoro apparentemente astratto ma pregno di emozione e vita di personaggi scomparsi tra le macerie.

Il personaggio principale de L’ultima estate, che tutto vede e contiene, è colui che ha vissuto in prima persona la tragedia della perdita e che ora raccoglie la voce delle anime che lo hanno accompagnato in vita ed è incarnato in scena dalla ballerina e coreografa di Officina Teatro LMC Lucia Poma. Ad accompagnarla sul palcoscenico del teatro La Vittoria di Ostra ci saranno anche gli attori danzatori Alma Passarelli Pula, Isabelle Gandolfi, Diego Aiello, Rosaria Tranchida e Rosalba Santoro nei panni delle persone care perse dal protagonista a causa della tragedia.

«Conoscevamo e apprezzavamo Marcello Filotei e le sue opere – dichiara il regista Enzo Caputo – già da diversi anni. La prima esperienza insieme fu sul palcoscenico delle Orestiadi di Gibellina nel 2017 dove avemmo occasione di trasportare in danza “Dispersione”, una sua opera in prima nazionale inserito nel nostro spettacolo “Visioni” insieme al duo pianistico Biondi Brunialti. L’affinità della musica di Filotei – continua – ha dato ai nostri percorsi di ricerca e sperimentazione una marcia in più. Quando Marcello ci parlò del suo libro e dell’opera musicale L’ultima estate e ci affidò il compito di creare un’opera teatrale sulla sua tragedia personale ne fummo totalmente felici e onorati. Un particolare ringraziamento – conclude – va alla UILT e all’amico regista Flavio Cipriani del Gruppo Teatrale KTM Umbria per aver organizzato nel pomeriggio dello stesso giorno dello spettacolo la presentazione del libro di Filotei e per il continuo supporto e stima che da sempre ci ha dimostrato».

Officina Teatro LMC, che è attiva sul territorio trapanese da diversi anni proponendo laboratori di teatro, danza e arti figurative, durante la Giornata Mondiale del Teatro organizzata dalla U.I.L.T che si è tenuta a Terni, è stata scelta come “sede itinerante” del sud Italia dalla Fondazione Barba-Varley creata dal regista Eugenio Barba, figura di spicco del panorama italiano di teatro contemporaneo e fondatore del leggendario Odin Teatret di Holstebro, in Danimarca, e l’attrice italiana Julia Varley, con lo scopo di sostenere gli artisti che lavorano in situazioni di svantaggio a causa delle loro opinioni politiche o per motivi razziali, di genere e di appartenenza sociale.

