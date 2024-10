“La settimana della sposa”, parte la XX edizione

Comunicati Stampa

Per quattro giorni Catania sarà la capitale nazionale del Wedding. È infatti cominciato il conto alla rovescia per la XX edizione de “La settimana della sposa” organizzata da Promitaly che si svolgerà nel Centro fieristico delle Ciminiere dal 24 al 27 ottobre 2024, con la presenza di aziende e figure professionali specializzate.

L’evento “sposa” per i siciliani, e non solo per loro, che preparano la propria festa di nozze, prevede la presenza di numerose aziende e figure professionali specializzate nei servizi per il matrimonio: abiti da sposa e sposo, gioielleria per fedi, cerimonia, acconciatura sposa, addobbi floreali, bomboniere, trucco, catering, partecipazioni, servizio fotografico e video, musica per cerimonie, wedding planner, auto per cerimonia, viaggio di nozze, arredamento casa, corredo, liste nozze, tendaggi, animazione per matrimonio.

“La settimana della sposa” prevede anche eventi collaterali come convegni sulle azioni mirate all’attrazione degli stranieri che volessero sposarsi in Sicilia e mostre delle eccellenze enogastronomiche dell’Isola.

Importante il convegno “Matrimoni tra i Vigneti: innovazioni e tendenze nel Wedding Planning nelle Cantine Vinicole dell’Etna”, che si terrà giovedì 24 alle ore 10 nella sala convegni Settore C. Questo evento esclusivo è dedicato a tutti coloro che desiderano scoprire le ultime tendenze e innovazioni nel wedding planning, con un focus particolare sulle cantine vinicole dell’Etna. Avrete l’opportunità di ascoltare relatori esperti, condividere esperienze e creare nuove collaborazioni. Programma: ore 10,00 Introduzione al Wedding Planning nelle Cantine Vinicole; ore 10,15 Tendenze Attuali nel Wedding Planning; ore 10,30 Gestione Logistica e Organizzativa; ore 10,45 Marketing e Promozione delle Cantine Vinicole; ore 11,00 Sostenibilità e Responsabilità Sociale; ore 11,15 Case Study e Testimonianze; ore 11,30 Networking e Collaborazione; ore 12 ,00 L’Etna e il suo territorio. Partecipanti: Gina Russo, Presidente Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna APS; Franz Cannizzo, Esperto del settore turistico – Consulente di direzione aziendale; Giovanni Iozzia, giornalista; Daniele Bottino, Consigliere comunale di Catania, in rappresentanza del Comune; Alfio La Spina Sindaco di S.Alfio; Rossella Lanzafame, Wedding planner.

Altro importante momento di dibattito sarà il convegno dal titolo “Wedding destination e Turismo delle radici” che si terrà venerdì 25 ottobre, alle ore 19, nella sala convegni Settore C. Partecipanti: Don Salvo Grasso – Ufficio famiglia della Diocesi di Acireale; Silvana Cardì, Presidente di Sicilia Antica; Francesco D’Ambra, Consigliere comunale di Acireale; Salvo Fichera, psicologo, docente e giornalista; Giovanni Iozzia, giornalista; Franz Cannizzo, Esperto del settore turistico – Consulente di direzione aziendale.