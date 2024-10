“La settimana della sposa” riparte tra i vigneti siciliani

Comunicati Stampa

Per quattro giorni Catania sarà la capitale nazionale del Wedding. Manca poco infatti all’inizio della XX edizione de “La settimana della sposa” organizzata da Promitaly. L’evento fieristico, tra i più importanti nel settore del matrimonio realizzati in Sicilia, si svolgerà nel Centro fieristico delle Ciminiere dal 24 al 27 ottobre 2024, con la presenza di aziende e figure professionali specializzate.

L’evento “sposa” per i siciliani, e non solo per loro, che preparano la propria festa di nozze, prevede la presenza di numerose aziende e figure professionali specializzate nei servizi per il matrimonio: abiti da sposa e sposo, gioielleria per fedi, cerimonia, acconciatura sposa, addobbi floreali, bomboniere, trucco, catering, partecipazioni, servizio fotografico e video, musica per cerimonie, wedding planner, auto per cerimonia, viaggio di nozze, arredamento casa, corredo, liste nozze, tendaggi, animazione per matrimonio. Ci saranno anche sfilate di moda; back stage di fotografia, trucco e acconciatura; corsi per fioristi, per aspiranti modelle e modelli, per trucco sposa, fotografia e video.

“La settimana della sposa” prevede anche eventi collaterali come convegni sulle azioni mirate all’attrazione degli stranieri che volessero sposarsi in Sicilia e una “affichage” delle eccellenze enogastronomiche “terroir” dell’Isola.

Da segnalare il convegno “Matrimoni tra i Vigneti: Innovazioni e Tendenze nel Wedding Planning nelle Cantine Vinicole dell’Etna”, che si terrà il 24 ottobre nella sala convegni settore C. Questo evento esclusivo sarà dedicato a tutti coloro che desiderano scoprire le ultime tendenze e innovazioni nel wedding planning, con un focus particolare sulle cantine vinicole dell’Etna. Avrete l’opportunità di ascoltare relatori esperti, condividere esperienze e creare nuove collaborazioni. Programma: ore 10,00 Introduzione al Wedding Planning nelle Cantine Vinicole; ore 10,15 Tendenze Attuali nel Wedding Planning; ore 10,30 Gestione Logistica e Organizzativa; ore 10,45 Marketing e Promozione delle Cantine Vinicole; ore 11,00 Sostenibilità e Responsabilità Sociale; ore 11,15 Case Study e Testimonianze; ore 11,30 Networking e Collaborazioni.