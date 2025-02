La Sicilia letteraria tra memoria e identità: i nuovi libri di Filippo Bozzali e Pina Scardino

Comunicati Stampa

La casa editrice Aurea Nox celebra la Sicilia e le sue radici culturali attraverso due nuove pubblicazioni della collana Cuore Indiegeno , dedicata alle identità territoriali e linguistiche. Maretamu di Pina Scardino e Itaca dentro di Filippo Bozzali sono due opere che, con stili diversi, raccontano il legame profondo con la terra natia, la memoria collettiva e l’appartenenza a una cultura millenaria.

Sicilia, memoria e identità in Maretamu di Pina Scardino

Pina Scardino , giornalista e scrittrice, con Maretamu, regala un viaggio tra passato e presente, raccontando storie familiari e tradizioni del suo paese, Patti, porta d’ingresso alla Sicilia nord-orientale. Il libro, fortemente autobiografico, è un mosaico di racconti che attraversano borghi, campagne e molti luoghi in Sicilia. Attraverso una scrittura diretta e sincera, Scardino esplora l’emigrazione, il ruolo delle donne nella società siciliana e il senso di appartenenza alla propria terra.

Già nota per il suo impegno nella valorizzazione della lingua siciliana – ha curato la traduzione in dialetto del primo Paporso di Maria Teresa Lezzi Fiorentino – l’autrice fa della sua opera prima un atto d’amore per la Sicilia, mantenendo vivo il legame con la cultura orale e la tradizione popolare.

Il ritorno interiore in Itaca dentro di Filippo Bozzali

Filippo Bozzali , con Itaca dentro , ci porta in un viaggio attraverso cinquanta racconti che, come tasselli di un mosaico, ricostruiscono un’identità collettiva fatta di gesti, profumi e parole. L’autore, nato in un piccolo paese di tremila anime Licodia Eubea, si ispira alla propria storia familiare e alla memoria della sua gente per offrire un’opera che è al tempo stesso personale e di un’intera generazione.Per scelta stilistica, il libro conserva termini in lingua siciliana, senza traduzione, per preservarne musicalità e autenticità. A chiusura, un glossario guida il lettore nella comprensione di alcune espressioni caratteristiche. Itaca dentro è un manifesto della sicilianitudine, una riflessione sulla memoria come ponte tra generazioni.

La collana Cuore Indiegeno: un omaggio alle radici

Con Maretamu e Itaca dentro , la collana Cuore Indiegeno di Aurea Nox si conferma un punto di riferimento per chi desidera riscoprire la Sicilia attraverso la parola scritta. Diretta da Grazia Velvet Capone, la collana dà spazio a voci autentiche, capaci di raccontare il territorio senza filtri, con amore e consapevolezza.