La spiaggia di Fondachello diventa più inclusiva con il servizio “Sedia Job”

Spiagge

A Mascali

Dal 31 luglio, la spiaggia di Mascali diventa ancora più inclusiva grazie all’attivazione del servizio “Sedia Job” a Fondachello. Questo strumento, inaugurato nell’estate del 2024 dal sindaco Luigi Messina, permetterà alle persone con disabilità di godere del mare in completa autonomia. L’installazione della “Sedia Job” a Fondachello rappresenta un segnale importante di attenzione verso le esigenze delle persone con disabilità. È un passo avanti significativo verso una società più inclusiva e accessibile, dove tutti possano godere appieno dei benefici del mare e della natura. “Questa sedia è la riconferma di un preciso percorso che – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – ci porterà a rendere le nostre spiagge accessibili a tutti. È un passo concreto verso una società più inclusiva e accessibile, dove nessuno deve sentirsi escluso dalla possibilità di vivere pienamente le bellezze naturali del nostro territorio, come il mare. Rendere le nostre spiagge accessibili significa garantire a tutti il diritto al benessere e alla socializzazione, promuovendo un modello di comunità che valorizza ogni individuo”. Il servizio “Sedia JOB” sarà disponibile dal lunedì al sabato. Per prenotare la sedia, è necessario inviare un messaggio al numero WhatsApp 331 6980118 (non attivo per le chiamate) indicando nome, cognome e numero di telefono. I richiedenti saranno poi contattati direttamente dai volontari per concordare i dettagli. Le prenotazioni sono accettate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.