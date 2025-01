La Traviata in versione concerto sorprende Taormina

Dall'opera di Verdi

Il 25 gennaio Cavalleria Rusticana al Palazzo dei Congressi

Da “Libiamo ne’ lieti calici”, il duetto dei protagonisti de La Traviata, Violetta e Alfredo, simbolo di spensieratezza e giovinezza, ad “Addio del passato”, una delle arie più toccanti in cui Violetta, malata di tisi e ormai in fin di vita, dice addio a tutti i sogni del passato. Passando per le potenti interpretazioni di “Sempre libera”, di Violetta, e “Di Provenza il mar, il suol”, in cui Giorgio Germont supplica il figlio di dimenticare Violetta.

Sono solo alcune delle arie dell’Opera di Giuseppe Verdi, La Traviata, proposte in versione concerto, e in forma semiscenica, all’evento dello scorso sabato 11 gennaio al Teatro Palazzo dei Congressi di Taormina.

In scena la bravura del soprano Ester Ventura, nei panni di Violetta, del tenore Lorenzo Papasodero, in Alfredo Germont, e del baritono Francesco Vultaggio, in Giorgio Germont. Al pianoforte il Maestro Giulia Russo.

“Un modo diverso di proporre la bellezza della musica dell’Opera classica- spiega il Direttore artistico Nuccio Anselmo- che, in questa versione concerto, ci permette di farla conoscere e farla apprezzare ad un pubblico più ampio e variegato”.

L’evento, targato Cardinali Production, è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Taormina.

“Questa programmazione invernale nasce con l’obiettivo di promuovere la destagionalizzazione degli eventi culturali a Taormina- racconta ancora Anselmo- al contempo rappresenta per noi l’opportunità per ‘destagionalizzare’ la proposta culturale di musica classica che portiamo avanti da anni, per altro in una delle città siciliane più note a livello internazionale”.

Il prossimo appuntamento, sempre al Palazzo dei Congressi, sabato 25 gennaio, con Cavalleria Rusticana in versione concerto.

Nel cartellone di eventi proposto dalla Cardinali Production spazio anche alla comicità: il 31 gennaio il nuovo show di Emanuela Aureli “Mamma ho perso l’Aureli”; il 22 febbraio 2025 in scena il comico Uccio De Santis in “Non so che fare prima”.

Tutti gli eventi hanno inizio alle ore 20,45 presso il Palazzo dei Congressi di Taormina.