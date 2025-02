Laboratori, percorsi didattici ed esperienze immersive. Ispra e Arpa Sicilia celebrano il mare con gli studenti

Comunicati Stampa

Ispra e Arpa Sicilia celebrano il mare con gli studenti in occasione della Giornata Mondiale delle Balene e dei Cetacei, il 21 febbraio. Un evento condiviso con l’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente guidato da Giusi Savarino, da sempre attento alla valorizzazione delle risorse naturali, marine e terrestri quali veicolo di sviluppo territoriale sostenibile.Un’occasione per sensibilizzare i giovani sull’importanza della conoscenza scientifica per la tutela dell’ambiente marino, facendo loro comprendere il ruolo fondamentale degli oceani per la sopravvivenza del pianeta.

Presso il Roosevelt di Palermo presente un percorso lungo 16 postazioni tra le strutture di ARPA Sicilia e ISPRA, grazie al quale è stato possibile esplorare l’ambiente marino attraverso scienza, storia, arte e letteratura, col supporto di importanti enti di ricerca come CNR-IAS, Stazione Zoologica Anton Dohrn, INGV e la Soprintendenza del Mare.

Protagonisti gli studenti delle classi che partecipano ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO 2024-25 DLands di ISPRA, del liceo Benedetto Croce di Palermo e le classi del PCTO 2023-24 ReStreet, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’istituto Mario Rutelli di Palermo.

Il percorso didattico, strutturato nelle postazioni numerate che i ragazzi hanno visitato in squadre, ciascuna composta da cinque o sei partecipanti e che portavano i nomi di specie marine e fenomeni naturali, come Balena, Caretta caretta, Tursiope, Posidonia, Tsunami e Medicane, per favorire così l’apprendimento attraverso un approccio ludico e mnemonico. Gli studenti hanno poi collaborato per scoprire un luogo misterioso raccogliendo indizi nascosti lungo il percorso, stimolando in questo modo il lavoro di squadra e la curiosità scientifica.

Durante l’evento, finanziato dal progetto Scienze Together NET, un network europeo che unisce ISPRA ai principali ad Enti di Ricerca e alle Università per promuovere la divulgazione scientifica a fianco di studiosi e ricercatori, disponibili anche laboratori e punti informativi con i ricercatori e tecnologi degli enti partecipanti, mostre ed esposizioni di reperti scientifici e storici raccontati dagli esperti della Soprintendenza del Mare, per un affascinante viaggio tra passato e presente del Mediterraneo.

Tra le esposizioni principali le mostre “Immersioni”, con opere realizzate in plastica riciclata per sensibilizzare sull’inquinamento marino, e “Nautilus”, una raccolta di libri illustrati sul mare offerti dal festival Illustramente e dall’Accademia Drosselmeier. L’esperienza si arricchisce con l’immersione virtuale con i visori nell’igloo del progetto Corallo, che ha permesso ai partecipanti di esplorare la biodiversità marina e terrestre.

“La nostra idea – ha detto l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino – è quella di coinvolgere sempre di più i ragazzi nella conoscenza della biodiversità, perché solo se le nuove generazioni si innamorano delle bellezze naturali ci potranno aiutare a proteggerle, dato che saranno loro i protagonisti del futuro. Siamo molto orgogliosi – ha aggiunto – e stiamo lavorando tanto per potenziare Arpa Sicilia e per tutelare le nostre bellezze naturali, ma dobbiamo anche imparare a non essere egoisti. Negli anni ci siamo fermati alla tutela: ora dobbiamo andare oltre e cercare di agevolare la fruizione e la conoscenza”.

“Dietro la tutela dell’ambiente – ha aggiunto il direttore generale di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino – c’è un grandissimo lavoro sia da parte chi si occupa del monitoraggio di esso che da parte di coloro che sono impegnati nella prevenzione dei rischi ambientali e nella tutela della salute pubblica. Il nostro impegno è quello di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni; stiamo infatti lavorando nell’area del Roosevelt ed entro la fin del 2026 realizzeremo una struttura aperta ai giovani: formare le nuove generazioni alla cittadinanza scientifica e ambientale stimolando in loro una consapevolezza critica e responsabile verso il futuro del nostro pianeta, è fondamentale”.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Viviana Lucia, responsabile dei PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di Ispra – è presentare la scoperta del paesaggio marino. Questa giornata è infatti inserita all’interno di un progetto che si chiama Discovery the landscape: insieme agli altri enti di ricerca puntiamo i riflettori sulla scoperta del paesaggio del Mediterraneo e della città di Palermo da tutti i punti di vista: ambiente, storia, geologia, biodiversità, scienza”.