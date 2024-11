Laura Arena eletta nuova coordinatrice provinciale Giovani delle Acli Catania

Associazionismo

E' una giovane studentessa di economia

L’assemblea congressuale provinciale dei Giovani delle Acli Catania, svoltasi presso la sede provinciale dell’associazione, ha visto Laura Arena, giovane studentessa di economia, eletta come coordinatrice provinciale Giovani delle Acli Catania.

“Sono onorata di essere stata eletta coordinatrice dei Giovani delle Acli Catania – afferma la neo eletta Arena – e ringrazio tutti per la fiducia e la stima riposta nei miei confronti. Il nostro intento, come gruppo, è quello di proseguire il lavoro svolto fino ad ora e di impegnarci sempre di più, in sinergia con la presidenza provinciale, con progetti e iniziative che abbiano come tematiche il lavoro, la pace e soprattutto i giovani, che sono il presente e il futuro della nostra Città”.

Gianluca Castelli, coordinatore uscente dei Giovani delle Acli Catania è stato eletto in Assemblea nazionale Giovani delle Acli: “Sono onorato per la fiducia dimostrata da parte della grande famiglia Acli. Faccio i complimenti e gli auguri di buon lavoro alla neoeletta Laura Arena. Durante gli ultimi anni abbiamo portato avanti tantissimi temi. Continuerò a mettere il massimo impegno nei progetti che verranno, rimanendo a disposizione dei GA. I tanti giovani presenti oggi dimostrano che il movimento nel catanese è in continua crescita”.

“In bocca a lupo alla neo eletta Laura Arena e grazie di cuore a Gianluca per quanto fatto in questi anni. I Giovani delle Acli Catania – afferma il presidente provinciale Acli Catania Ignazio Maugeri – sono la vera linfa della nostra associazione! I giovani ragazzi e le giovani ragazze che ogni giorno si impegnano per il benessere della nostra comunità sono l’esempio di quanto le nuove generazioni si interessino al bene comune e di quanto desiderino avere un ruolo nella società attraverso il volontariato e l’attivismo”.

Hanno presenziato all’incontro: Ignazio Maugeri (Presidente provinciale Acli Catania); Vincenzo Coppola Vice presidente Acli Catania e Vice Coordinatore Nazionale Giovani delle Acli); Simone Romagnoli ( Coordinatore Nazionale dei Giovani delle Acli); Dario Bussolari (Vice presidente e Responsabile del Servizio Civile Acli Catania; Giovanni Girgenti (Presidente Consulta delle Associazioni Giovanili del Comune di Catania); Valeria Cantarella (Presidente Commissione Cultura e attività per il Sociale Consulta delle Associazioni Giovanili del Comune di Catania); Natascia Arcifa in video (Presidente One Hour for Europe); Signorello Mariangela (Presidente Azione Cattolica della Diocesi di Catania); Martina Sinitò(Vice presidente giovani Azione Cattolica Diocesi di Catania); Roberto Pappalardo (Vice presidente giovani Azione Cattolica Diocesi di Catania); Antonio Caliò (Coordinatore Giovani Avis di Catania).