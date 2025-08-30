Le associazioni in rete di Patti e dintorni: “Stop all’invio di armi a Israele”

Comunicati Stampa

Patti (ME) – Le Associazioni in rete di Patti e dintorni, insieme ai cittadini attivi pro Gaza, hanno diffuso una lettera aperta indirizzata ai sindaci e ai presidenti dei consigli comunali del comprensorio, chiedendo una presa di posizione contro l’invio di armi allo Stato di Israele.

«Sappiamo che come realtà locale possiamo fare poco di fronte a dinamiche così complesse, scrivono i promotori, ma crediamo fermamente che anche il poco sia importante. La rete civica è uno strumento fondamentale per creare coscienza collettiva sui temi della giustizia e della pace».

Nella lettera, le associazioni richiamano il rispetto dei principi costituzionali, il ripudio della guerra e la legge 185/90, che vieta la vendita di armi a Paesi in guerra o responsabili di violazioni dei diritti umani. Si sottolinea inoltre che le numerose risoluzioni dell’ONU hanno equiparato le operazioni militari israeliane a crimini contro il diritto internazionale, e che gli Stati membri, Italia compresa, non possono ignorare questi atti ufficiali.

«Non vogliamo che lo Stato italiano contribuisca in alcun modo a un conflitto che sta provocando sofferenze indicibili. Vogliamo un Paese che scelga la pace, il diritto e la dignità umana come fondamento della sua politica interna ed estera».

Le associazioni chiedono dunque che, tramite l’ANCI, i Comuni si facciano portavoce presso il Governo e le istituzioni per l’immediata sospensione delle esportazioni di armamenti verso Israele.

«Questa mobilitazione, proseguono i promotori, non è un gesto simbolico, ma un passo concreto dal territorio verso le istituzioni per riaffermare che pace e diritti fondamentali devono restare priorità assolute».

Un invito alla cittadinanza

Le associazioni di Patti e dintorni lanciano infine un appello a tutti i cittadini: «La pace non è un affare lontano che riguarda solo i governi, ma un compito quotidiano che inizia nei nostri territori. Ognuno di noi può e deve sentirsi parte di questo percorso: firmando, partecipando, condividendo, facendo sentire la propria voce. Solo insieme possiamo trasformare un gesto locale in un segnale nazionale, perché la dignità e i diritti umani non conoscono confini».

Le Associazioni in rete di Patti e dintorni sono le seguenti:

ALI DI CARTA – BroloASD PachamamaIl Filo della Memoria – LibrizziItalia Nostra Presidio NebrodiNew Agorà –PattiAssociazione Culturale Salvatore Quasimodo di PattiTeseo Associazione Culturale Milazzo