“Le Goldberg: un’altra versione”, al Chiostro di San Domenico il pianista Antonio Piricone con le danzatrici della MoNo Dance Company

Musica

Venerdì 6 settembre, alle ore 21:00, il Chiostro ospiterà l’ultimo concerto in programma al suo interno

Lo storico Chiostro di San Domenico è stato protagonista assoluto del mese di agosto, quello della seconda parte del calendario estivo della 76ᵃ Stagione concertistica proposto dall’Ente Luglio Musicale, ospitando diversi concerti e artisti, molti dei quali trapanesi, che hanno regalato momenti musicali di altissimo livello e risultati soddisfacenti in termini di pubblico. Venerdì 6 settembre, alle ore 21:00, il Chiostro ospiterà l’ultimo concerto in programma al suo interno: “Le Goldberg: un’altra versione” interamente dedicato a una delle opere più conosciute di J. S. Bach (BWV 988). Sul palco, il pianista trapanese Antonio Piricone eseguirà le trenta variazioni e le due arie, quella di apertura e quella di chiusura, composte nel 1741 dal musicista tedesco. Come riportato dal primo biografo di Bach, Johann Nikolaus Forkel, queste variazioni furono composte per alleviare le notti inquietanti del conte Hermann Karl von Keyserlingk, ambasciatore russo alla corte di Dresda, grazie alle mani sapienti del giovane clavicembalista Johann Gottlieb Goldberg, allievo prima del figlio maggiore di Bach e poi dello stesso Bach, che in breve tempo acquistò così fama internazionale.Oltre alle esecuzioni del maestro Piricone, le danzatrici della MoNo Dance Company, Asja Marabotti, Giorgia Bevilacqua, Giulia Castoro, Ylenia Fontana, Anita Amoroso, eseguiranno alcune figure in uno spazio dove ogni nota è un gesto e ogni gesto è una nota. Le coreografie, di Asja Marabotti e Giorgia Bevilacqua, con la regia di Monica Montanti, creeranno un dialogo tra suono e movimento, una metamorfosi artistica continua che trascende le barriere tra le arti. La musica non è solo ascoltata, ma anche vista e sentita, mentre si materializza nei movimenti dei corpi, raccontando una storia di trasformazione e scoperta con il pianista trapanese Antonio PiriconeIl costo del biglietto spettacolo è di 12 € (settore unico) e sarà possibile acquistarlo on line, sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino, sito all’interno di Villa Margherita, oppure direttamente in loco il giorno del concerto fino a un’ora prima dell’inizio e previa disponibilità posti. Si ricorda inoltre che la biglietteria osserverà i seguenti orari: lunedì e il giovedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalle 9:00 alle 13:00. Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto. Si ricorda che l’Ente Luglio Musicale aderisce a “18App” (per informazioni consultare il sito www.18app.italia.it) e “Carta del docente” (www.cartadeldocente.istruzione.it). Per tutti gli under 35 è invece possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti i biglietti sottoscrivendo la “Carta fedeltà under35” con una spesa di 10,00 €.Per l’intero programma e maggiori informazioni potete consultare il sito www.lugliomusicale.it e la pagina Luglio Musicale Trapanese presente su Facebook.