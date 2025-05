Leadership, coraggio e passione: il saluto di Nourdine Tbibi al Politecnico del Mare

Comunicati Stampa

Catania – Un’assemblea densa di emozione ha segnato l’addio di Nourdine Tbibi Scarabelli al Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” di Catania. Con la conclusione del suo percorso di studi, la scuola ha voluto rendere omaggio a uno studente che, nel corso degli anni, si è distinto per impegno, visione e leadership.

Nourdine non è stato soltanto un alunno brillante, ma anche un punto di riferimento per i suoi compagni, grazie al ruolo di rappresentante degli studenti che ha interpretato con passione e responsabilità.

Durante l’ultima assemblea, con il megafono in mano – simbolo delle battaglie condotte in prima linea – ha tenuto un discorso sentito e diretto, che ha commosso l’intera platea.

«Essere rappresentante significa esserci, ascoltare, mediare, prendersi responsabilità anche quando sarebbe più comodo voltarsi dall’altra parte», ha detto Nourdine, ricevendo un lungo applauso.

Le sue parole sono state un invito ai più giovani a farsi avanti, a credere nell’impegno e nella partecipazione:

«Partecipate. Non lasciate che siano sempre gli altri a decidere per voi. Non abbiate paura di mettervi in gioco, di candidarvi, di lottare per un’idea. Perché ogni cambiamento, anche il più piccolo, nasce da qualcuno che ha avuto il coraggio di alzare la mano e dire: “Io ci sto.”»

Il suo percorso di rappresentanza non si è fermato all’interno dell’istituto: anche come membro della Consulta Provinciale degli Studenti, Nourdine ha portato la voce dei ragazzi catanesi nei contesti istituzionali, contribuendo con serietà ai temi centrali del mondo scolastico, dall’edilizia all’ambiente, dai trasporti ai diritti studenteschi.

Un’eredità fatta di ascolto, determinazione e presenza, che resterà come esempio per le generazioni future del Politecnico.

