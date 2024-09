L’Ebat Ciala Catania incontra i produttori vitivinicoli alla ViniMilo. Petralia: “Salute e sicurezza centrali per lavoratori e imprese”

Comunicati Stampa

Un incontro con i produttori vitivinicoli per confrontarsi sui temi della salute e della sicurezza in agricoltura. L’appuntamento, ‘Vitivinicoltura, salute e sicurezza sul lavoro’ è stato organizzato, nell’ambito della 44ª edizione della ViniMilo, dall’Ebat Ciala Catania, che prosegue senza sosta la propria attività di informazione e prevenzione. “Quest’anno abbiamo scelto di essere presenti per la prima volta alla ViniMilo perché crediamo fortemente nell’agricoltura di quest’area – spiega il presidente Claudio Petralia – Crediamo che il vino rappresenti un volano per questo territorio e quindi siamo presenti qui per parlare di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per ricordare – conclude – che la prevenzione e la sicurezza in agricoltura sono fondamentali per lavoratori e imprese”.

I pericoli di infortunio, l’ambiente di lavoro, le difficoltà nel reperimento di manodopera specializzata, ma anche i servizi e le prestazioni offerte dall’ente bilaterale, tra i temi al centro del confronto. Presenti anche diversi rappresentanti delle sei organizzazioni (Cia, Coldiretti, Con­fa­gri­coltu­ra, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil) che costituiscono l’Ebat Ciala Catania. “La richiesta dell’Ebat Ciala Catania – dichiara il sindaco di Milo Alfio Cosentino – ci ha dato l’occasione per organizzare questo incontro all’interno di ViniMilo, una manifestazione che attrae tanti produttori vitivinicoli. Siamo nel posto giusto per poter promuovere le buone prassi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e anche per far conoscere alle aziende i servizi che l’ente bilaterale offre a imprese e lavoratori”. L’Ebat Ciala Catania sarà presente anche nella seconda settimana di ViniMilo con uno stand informativo all’interno del Centro Servizi di Milo.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA