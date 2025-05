“Legalità, Crescita e Senso Civico” in primo piano al “Duca degli Abruzzi” di Catania

Comunicati Stampa

Crescita, legalità e senso civico per una società più giusta e rispettosa dei suoi aspetti multiculturali. Al Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” di Catania è stato organizzato un convegno di studio, promosso dalla ASAEL (Associazione siciliana amministratori enti locali), dal titolo “Rapporto Scuola – Ente Locale: per promuovere il concetto della legalità, della crescita del senso civico, del dovere di un impegno nelle istituzioni da parte delle giovani generazioni”.

Un confronto che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni civili, politiche e sociali oltre alle forze dell’ordine ed a decine di studenti. Un folto pubblico per rimarcare l’importanza di tenere sempre nella mente i valori basilari che servono ad assicurare lo sviluppo culturale completo di ogni singolo alunno.

Ad aprire i lavori è stata la dirigente del “Duca degli Abruzzi” e Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino: “Nella nostra società ci sono dei valori e dei concetti basilari che vanno assolutamente approfonditi soprattutto tra i giovani: sono loro i futuri cittadini e la classe dirigente del domani che avrà il compito di creare un mondo più giusto e sicuro. Crescita, legalità e senso civico sono i pilastri su cui deve poggiare ogni aspetto del normale vivere civile perchè un ragazzo istruito secondo i canoni della legge- prosegue la preside- in futuro sarà un elemento produttivo e una risorsa per l’intera società”.

A prendere la parola durante l’incontro – moderato dal presidente dell’Asael Matteo Cocchiara – il dottor Vito Failla (in rappresentanza del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania dott. Emilio Grasso), il Luogotenente della Guardia di Finanza Cariche Speciali Lucio Cavallaro, il dottor Fabrizio Busacca della Polizia di Stato in rappresentanza della Questura di Catania, il Maggiore dell’Arma dei Carabinieri di piazza Dante Angelo Pio Mitrione, Fabia Mustica dell’Associazione Nazionale Antimafia “Alfredo Agosta”, il docente Unipa e già dirigente Miur Raffaele Zarbo. In collegamento l’On. Valentina Chinnici componente della V commissione Cultura e Formazione all’Ars.

Ampio spazio è stato dato al progetto “Ciak…un processo simulato per evitare un processo vero” (a cura dell’Associazione Ciak, formazione e Legalità) con i professori Lando e Montanaro che hanno sviluppato questa iniziativa con alcuni studenti del “Duca degli Abruzzi” costantemente coinvolti nelle varie attività legate alla legalità. Finita la conferenza c’è stata la tradizionale consegna dei Crest del Politecnico del Mare a tutti gli ospiti presenti.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA