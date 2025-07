«L’Etna come aula a cielo aperto»: il progetto tra ERIS Formazione e Leo Club Catania Val Dirillo

Comunicati Stampa

Ha preso il via il progetto educativo sperimentale promosso dal Centro di Formazione ERIS di Librino in collaborazione con il Leo Club Catania Val Dirillo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani provenienti da contesti sociali fragili nuove opportunità di apprendimento attivo, esplorazione del territorio e valorizzazione della conoscenza.

La prima tappa del progetto ha condotto gli studenti dell’Associazione Eris ETS sul versante sud dell’Etna, fino al Rifugio Sapienza. Accompagnati da una guida alpina, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza immersiva tra crateri, colate laviche e paesaggi vulcanici mozzafiato. L’escursione ha rappresentato molto più di una semplice gita: è stata una vera e propria lezione sul campo, pensata per avvicinare gli studenti alle scienze naturali attraverso l’osservazione diretta e l’esperienza concreta. Ogni passo, ogni racconto della guida si è trasformato in un’occasione di apprendimento attivo. Per molti degli studenti, si è trattato della prima visita al vulcano. Questo contatto diretto con l’ambiente ha stimolato riflessioni profonde sul legame tra uomo, natura e territorio.

Il progetto mira a superare la tradizionale concezione di scuola come spazio chiuso e teorico, proponendo un’educazione esperienziale che parte dal territorio, valorizza la curiosità e rende l’apprendimento un’esperienza viva e partecipata. La realizzazione del progetto si è concretizzata grazie alla solida collaborazione tra la scuola, rappresentata dal dirigente scolastico Roberto Bruno il quale è stato coadiuvato dalla Prof.ssa Graziana Asero, dalla Tutor Federica Guerrera e dalla segreteria tutta, e al prezioso supporto offerto dall’Associazione Leo Club Catania Val Dirillo, in particolare dal Presidente di club Gabriele Spampinato che ha avuto un ruolo attivo e propositivo nella realizzazione del progetto. Un incontro di visioni che grazie anche all’impegno concreto delle due realtà, si è tradotto in azioni significative, capaci di lasciare il segno nella formazione personale e culturale dei ragazzi.

Roberto Bruno, dirigente scolastico dell’Associazione Eris ETS, ente di Formazione, ha dichiarato: «Questo progetto è nato da una convinzione semplice ma potente: l’educazione non può più restare confinata entro le mura dell’aula. In un contesto come quello di Librino, dove i ragazzi hanno spesso meno occasioni di confronto diretto con il territorio e con esperienze culturali significative, iniziative come questa diventano fondamentali. L’Etna non è stato solo una meta, ma un pretesto per costruire conoscenza, per stimolare domande, per far emergere talenti nascosti. Ringrazio il Leo Club Catania Val Dirillo per aver creduto con noi in questo percorso: è solo l’inizio di un modello formativo che vogliamo rendere stabile, inclusivo e fortemente radicato nella realtà che viviamo ogni giorno».

Gabriele Spampinato, presidente del Leo Club Catania Val Dirillo, ha commentato: «Questo progetto nasce da una semplice domanda: cosa possiamo fare per rendere lo studio più vivo, più vero? Da lì è partita un’idea che ha coinvolto giovani, educatori, volontari, e che ha dato voce a un modo diverso di intendere l’inclusione. Vogliamo che nessuno studente resti indietro, e questo può accadere solo se la scuola diventa esperienza, relazione, scoperta».

L’iniziativa rappresenta solo il primo passo di un percorso che punta a coinvolgere sempre più realtà scolastiche e associative del territorio, costruendo un modello di educazione che sia accessibile, coinvolgente e radicato nella comunità. Un progetto che guarda al futuro partendo da ciò che si ha più vicino: la propria terra, le proprie radici, la voglia di imparare insieme.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA