Letojanni: il live di Anna Tatangelo inaugura l’estate 2025

Nell’era dei concerti “poco pop” e quasi d’élite, dove assistere a un grande evento musicale sembra essere diventato un privilegio riservato a pochi – con biglietti che spesso superano i 50 euro a persona e arrivano facilmente oltre i 150 euro per una famiglia – esistono ancora isole felici dove la cultura e lo spettacolo rimangono accessibili a tutti. È il caso di Letojanni, splendida località balneare della costa jonica messinese, che ha scelto di andare controcorrente: offrire un cartellone estivo ricco, vario e, soprattutto, completamente gratuito. La stagione musicale si è ufficialmente aperta con un concerto molto atteso: quello di Anna Tatangelo, che ha incantato il pubblico radunatosi nella piazza principale del paese. Un evento che ha richiamato centinaia di famiglie, arrivate non solo da Letojanni ma da tutta la costa jonica, pronte a cantare a squarciagola insieme alla cantante laziale. Non sono mancate le emozioni quando Anna ha intonato le sue hit più amate, come Ragazza di periferia ed Essere una donna. Il pubblico, coinvolto e caloroso, ha trasformato la piazza in un unico grande coro, confermando che la passione per la musica dal vivo non ha bisogno di biglietti esorbitanti, ma solo di buona volontà e organizzazione.