Letojanni in festa: Mida e Clara incantano il pubblico al Summer Fest

Musica

Letojanni ha vissuto una serata intensa con il Summer Fest, che ha portato sul palco di Piazza Corrado Cagli due tra i protagonisti più amati della nuova musica italiana: Clara e Mida. Un evento gratuito che ha richiamato una folla entusiasta e trasversale, tra residenti, turisti e fan accorsi da tutta la Sicilia. Mida ha aperto la serata con una performance carica di energia, proponendo i suoi successi più noti come “Rossofuoco” e “Mi Odierai”, alternando sonorità urban e pop in un’esibizione travolgente che ha fatto cantare e ballare l’intera piazza. Subito dopo è salita sul palco Clara, che ha incantato il pubblico con la sua voce intensa e uno stile unico, portando in scena “Nero Gotico”, “Dimananti Grezzi”, “Febbre” e l’attesissima “Scelte Stupide”, la hit dell’estate 2025 cantata in collaborazione con Fedez, accolta con entusiasmo e cori da parte del pubblico. L’artista, già nota per il suo ruolo nella serie “Mare Fuori”, ha confermato la sua crescita come cantautrice, capace di parlare alla sua generazione con autenticità e forza espressiva. A rendere ancora più vivace l’atmosfera ci hanno pensato gli speaker di RDS Claudio Guerrini e Roberta Fiore, che hanno condotto la serata con simpatia, ritmo e grande partecipazione del pubblico. L’evento è stato organizzato dal Comune di Letojanni in collaborazione con Puntoeacapo Srl, e si è rivelato un successo sotto ogni aspetto, confermando l’impegn0o dell’amministrazione nella promozione della cultura e dello spettacolo. Il Summer Fest di Letojanni si consolida così come uno degli appuntamenti di punta dell’estate siciliana, capace di unire musica di qualità, talenti emergenti e un pubblico caloroso in una cornice suggestiva sul mare.