L’icona degli anni ’90 Mauro Repetto fa ritorno con “Dj Sole”: pronti a ballare l’estate 2025?

Pubblicato da Nar International e distribuito da Ada / Warner Music Italy, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 30 maggio

Preparatevi a ballare! Mauro Repetto, l’ingegno creativo dietro i successi epocali degli 883, sta per far esplodere l’estate 2025 con il suo attesissimo inedito: “Dj Sole”! Un brano che promette di diventare la colonna sonora delle vostre giornate e notti estive, un inno all’energia inarrestabile che solo Repetto sa infondere.

Trent’anni dopo aver co-fondato e scritto i successi che hanno definito un’era, Mauro Repetto torna con la stessa inconfondibile carica che lo ha sempre contraddistinto. “Dj Sole”, pubblicato da Nar International e distribuito da Ada / Warner Music Italy, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 30 maggio.

Ma non è solo un ritorno musicale! “Dj Sole” è parte integrante di un progetto artistico innovativo e di grande impatto, che prenderà vita in concomitanza con la nuova stagione della serie Tv dedicata agli 883. Immaginate uno spettacolo teatrale dove l’innovazione tecnologica si fonde con la straripante creatività di Repetto, che ha già incantato il pubblico italiano con le sue doti canore e attoriali.

E non è tutto: il videoclip spettacolare di “Dj Sole”, in uscita anch’esso il 30 maggio, è molto più di un semplice video musicale. È un vero e proprio action movie all’avanguardia, diretto dal maestro Stefano Salvati. Realizzato con le più recenti tecnologie software e la collaborazione di un team di artisti italiani d’eccellenza nel campo dell’AI e del 3D, questo videoclip è un’opera unica nel panorama audiovisivo italiano, degna dei più grandi blockbuster americani.

“C’è un fil rouge, una continuità che non si è mai spezzata ma solo temporaneamente sospesa. Ora sto vivendo il mio ‘Italian dream’ e questo mi fa enormemente piacere”, commenta Repetto. E il suo “Italian dream” è una realtà tangibile. Il successo strepitoso del libro-autobiografia “Non ho ucciso l’uomo ragno”, l’impatto della serie Sky che ha ridefinito il suo ruolo negli 883, e l’acclamato one-man show “Alla ricerca dell’uomo ragno” (prodotto, scritto e diretto da Maurizio Colombi e Stefano Salvati, con sold-out in 50 città in 8 mesi) hanno riacceso i riflettori su un artista a 360 gradi. La sua autenticità, ironia e un’energia fuori dal comune hanno conquistato il cuore di ben tre generazioni.

“La musica per me è un’ancora di salvataggio e una necessità”, spiega Mauro. “Il rap è stato molto importante per me, ma anche il rock e la musica black, l’R&B, il soul. Quando ero con Max campionavamo le musiche mentre ora suono la chitarra, quindi l’energia rock dei Kiss è stata la prima cosa che ho chiesto al mio produttore artistico”.

E proprio da questa fusione di generi nasce “Dj Sole”, un brano prodotto artisticamente da Matteo Bonsanto che cattura l’essenza della voglia di dance unita alla potenza del rock, “un po’ a metà tra Donna Summer e i Kiss”. L’ispirazione? Una frase iconica di Michael Hutchence degli INXS: “‘…and the sun comes, like a God…'”.

“Questo sole che arriva come un Dio ma anche come un disc jockey per farci star bene”, aggiunge Repetto. “Io e lei su una spiaggia, aspettando che il sole mixi i sogni e la musica che vorremmo ascoltare. Ecco, con DJ SOLE, vorrei comunicare tutta l’energia che è dentro di me ma anche l’energia assoluta che l’estate infonde, così come la spensieratezza, la voglia di ballare, stare assieme e divertirsi!”.

La recente esperienza teatrale ha confermato la straordinaria capacità di Mauro di entrare in sintonia con il suo pubblico, che lo ha accolto a braccia aperte. “Sono sempre salito sul palco creando un’immediata empatia con la gente, sin da quando dopo il liceo facevo l’animatore nei villaggi turistici. L’ironia e la voglia di divertirmi sono qualcosa di innato in me, così come è sempre stato immediato il comunicare. Il pubblico lo ha capito e ha contraccambiato e, ne sono certo, apprezzerà anche questa mia nuovissima avventura”, conclude Repetto.

Preparatevi a un’estate indimenticabile: “Dj Sole” sta per arrivare, e con lui l’energia travolgente di Mauro Repetto!