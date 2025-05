L’istituto “Rita Atria” si mette in gioco, festa con i giovani alunni

Catania

La fine dell’anno scolastico si chiude tra canti, balli e giochi insieme all’associazione “HdueO Sport e Animazione

Festa doveva essere e festa è stata per l’istituto comprensivo “Rita Atria” che, nel plesso di San Giuseppe La Rena, si è voluta “mettere in gioco” con i suoi piccolissimi alunni, con i genitori e con i docenti. La fine dell’anno scolastico che si chiude tra canti, balli e giochi insieme all’associazione “HdueO Sport e Animazione”. Un appuntamento, inserito nel progetto “Scuole aperte e partecipate in rete”, dove, per l’occasione, è stata inaugurata la mostra dei lavori pittorici eseguita da alunno del plesso “meravigliosamente speciale” e dal titolo: “Mi chiamo Giuseppe e sono un artista”. “Vogliamo rendere protagonisti i nostri ragazzi e le loro famiglie attraverso un gioco in cui possano apprendere la socializzazione, il rispetto per il prossimo e l’intercultura- afferma la dirigente Concetta Tumminia – in questo momento di allegria un pensiero speciale deve andare a tutti i bambini di Gaza ed a tutti i ragazzini che sono vittime di scenari di guerra. Giovanissimi a cui gli viene brutalmente tolto il diritto allo studio, alla speranza e al gioco”. La scuola “Rita Atria” diventa così il motore di un messaggio universale di pace e di fratellanza”. Recite, attività sportive e progetti formativi che diventano i simboli di un’alleanza educativa che vede in primo piano tutte le componenti dell’istituto comprensivo di Catania. La festa nel plesso di San Giuseppe La Rena evidenzia gli aspetti unici (ma troppe volte invisibili) che consentono un’espressione originale ed irripetibile del proprio mondo interiore da parte di tutti i giovani alunni.

Luogo: scuola, CATANIA, CATANIA, SICILIA