“Loop Out”, il libro di esordio di Betty C. alla Feltrinelli di Palermo

«Ho iniziato a scrivere questo libro per ripercorrere tutta la mia vita e per elaborare tutti gli errori, ma in una delle discussioni fatte con la dottoressa ho capito che era anche molto di più. Quando iniziai a scrivere ero nel mezzo della mia tossicodipendenza ed ero proprio a pezzi ma, scrivendo, mi accorgevo che, lentamente, ricucivo tutti i pezzi della mia vita. Sentivo che la scrittura mi aiutava a legarli e che, il legarli insieme, mi aiutava a ricostruire e a liberarmi. ricucire insieme tutti questi frammenti della mia esistenza mi ha restituito una storia con una sequenza di cause ed effetti e un’ identità; mi ha fatto intravedere una luce, una prospettiva, mi ha aiutata affinché mi accettassi per quella che ero e a essere orgogliosa per quella che poi sarei diventata. Non era scontato, non sempre storie come la mia hanno un lieto fine».

(Betty C. “Loop out” – Una seconda vita, pag. 293)

Un grido nel silenzio, una storia di ordinaria disperazione, “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di una adolescente in fuga” (319 pagine), il libro di esordio di Betty C., edito da Mediter Italia nella collana “Cherchez La Femme”. Foto di copertina di Shobha, postfazione di Victor Matteucci.

Sarà presentato alle 18 di mercoledì 14 Maggio alla Feltrinelli di via Cavour, a Palermo. Dialogano con l’autrice: Victor Matteucci, direttore Mediter Italia; Valentina Chinnici, deputata regionale Regione Siciliana; Sebastiano Vinci, psicologo Asp Palermo. Modera Gilda Sciortino.

Luogo: Feltrinelli, Via Cavour, PALERMO, PALERMO, SICILIA