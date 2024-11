Comunicati Stampa

L’Osteria il Bell’Antonio di Catania trionfa nella quarta edizione dell’Agrigento Cooking Show. Gli Chef Sandra di Bella e Mollah hanno saputo conquistare tutti i presenti e l’esperta giuria (composta dallo chef stellato Vincenzo Candiano, Giuseppe Bonsignore de L’Oste e Sagrestano di Licata, Giorgione, Mario Ciulla e Salvatore Gambuzza) grazie alla “Pasta alla catanese”. Un palcoscenico d’eccellenza che ha visto in primo piano il Patron e Manager Roberto Tudisco e l’intero staff de “L’Osteria il Bell’Antonio” supportare i vincitori che hanno portato l’ambito trofeo all’ombra del Vulcano. “Questo premio dev’essere motivo di profondo orgoglio pure per l’intera città di Catania visto che parliamo di un’edizione indimenticabile, ricca di passione e qualità, che ha celebrato l’eccellenza gastronomica siciliana -afferma Tudisco- abbiamo vinto per la Catania che ci vuole bene e che noi ricambiamo ogni giorno, per la Catania che ci è stata vicina e che non ha mai fatto mancare il suo sostegno dopo tutto quello che abbiamo subito ultimamente con le brutte vicende di cronaca. Viva la Catania onesta, la Catania del buon futuro e di chi rispetta ed aiuta il prossimo”. Gusto, tradizione e cultura.

